Veracruz se ha convertido en el símbolo del desastre nacional: Beatriz Pagés

Boca del Río, Ver.- La periodista, Beatriz Pagés LLergo Rebollar, declaró que Veracruz está convertida en el símbolo del desastre nacional, al encontrarse en todos los rubros en el primer o segundo lugar de los peores índices de salud educación y seguridad.

En ese sentido, aseguró que existen las condiciones para que el próximo 2 de junio, la oposición, que tiene como abanderado a, José Francisco Yunes Zorrilla, logre el triunfo.

«Hay absolutamente todas las condiciones en el estado para que el 2 de junio haya un verdadero cambio. Y cuáles son las razones, pues ustedes que cubren día a día la noticia saben que el Estado De Veracruz se ha convertido en un símbolo del desastre nacional, ustedes tienen en el momento junto con el país, los peores índices en salud, los peores índices en educación, y no se diga la peor situación en materia de seguridad. Veíamos y comentábamos con el candidato de que Veracruz encuentra en el primero o segundo lugar en materia de secuestros, Veracruz se encuentra en el primero o segundo lugar en el tema de analfabetismo», puntualizó.

La directora de la revista Siempre, señaló que Morena escogió a la peor candidata de todos los tiempos para que abandere su proyecto, toda vez que Rocío Nahle ha sido evidenciada como el símbolo de la corrupción en los últimos tiempos.

«Hay la peor candidata de todos los tiempos en el caso de Rocío Nahle, es decir, yo creo que Morena no pudo haber elegido a un peor elemento para jugar en esta competencia, le está dañando seriamente la marca de Morena, y no solamente eso, sino que tiene seriamente indignado a los veracruzanos; uno, con proponerse ella como zacatecas, haber obligado a torcer la ley para poder asumir la candidatura, es una señora que yo comentaba ahí en el programa, se ha convertido en el símbolo de la corrupción de este régimen. Simplemente veamos lo que sucedió como secretaria, el papel que jugó como secretaria de Energía, con una obra magna que ha costado 3 veces más, donde no se sabe exactamente cómo se ejercieron los recursos hay una absoluta opacidad», asestó.