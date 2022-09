DIF de Boca del Río promueve «Carrera AMAC 2022»

Xalapa, Ver.– La secretaria general del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, María Del Rocío Tinajero Osorio dio a conocer que hay un emplazamiento a huelga que se negocia con el Consejo de la judicatura.

La principal petición es el aumento salarial, el porcentaje piden no fue revelado debido a las negociaciones que mantiene el sindicato.

“Un incremento salarial, que es nuestra petición, está dentro de las mismas, no puedo decirles porque no puedo hablar más allá. Estoy en pláticas y en cuanto no tenga algo, no puedo decir más”.