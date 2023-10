DIF Municipal de Papantla entrega apoyos de asistencia alimentaria

Poza Rica, Ver.- Con relación a la petición de comparecencia realizada por los diputados locales, Marlon Ramírez del PRI y David Hermida del PAN, el Director Administrativo de Servicios de Salud de Veracruz, Jorge Sisniega Fernández, acotó que tiene la conciencia tranquila, porque la población veracruzana puede constatar los resultados y avances en salud, que son visibles en el Gobierno de la Cuarta Transformación.

Entrevistado este viernes durante una visita de supervisión de acciones en el Hospital Regional Poza Rica, Jorge Sisniega reiteró que las administraciones pasadas dejaron unidades médicas y servicios de salud en ruinas y sin medicamentos, incluso inauguraban hospitales y sin equipamiento, esa era la constante, y añadió:

“hemos venido abatiendo todo eso, y pues obviamente eso se requiere de una buena administración, y sino hubiera una buena administración, pues básicamente no alcanzaría el recurso, nosotros trabajamos con resultados y beneficios reales”.

A pregunta expresa sobre si estaría buscando una diputación para obtener fuero político, Jorge Sisniega respondió:

“No, para nada, la verdad es que nuestros adversarios piensan en diputaciones y lo primero que se les viene a la mente es fuero, prebendas y canonjías; y eso es lo que no entienden de la mística del movimiento de la Cuarta Transformación, que es caminar con la gente, permanentemente, no en campañas, esto es siempre. Siempre estar casa por casa viendo las necesidades de las personas, estar cerca de la gente, y eso desafortunadamente nuestros adversarios no lo pueden ni lo van a entender”, sostuvo.