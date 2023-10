Sin profesor en el preescolar bilingüe Narciso Mendoza en comunidad Buenavista, Coyutla

Coyutla, Ver.- A más de un mes de haber iniciado las clases del nuevo ciclo escolar, estudiantes del preescolar indígena “Narciso Mendoza” de la comunidad de Buenavista no han tomado sus clases por falta de maestro.



Los padres de familia del preescolar indígena “Narciso Mendoza”, pertenecientes a la zona 725 y sector 14 de Papantla, están hartos de que la Secretaría de Educación de Veracruz, (SEV), los ignore ya han acudido ante la Supervisión y a la Jefatura del Sector, pero no les dan respuesta favorable a su exigencia y están pensando en tomar otro tipo de medidas para que las autoridades haga algo al respecto.



“Ya va más de un mes que iniciaron las clases y hasta ahorita los niños no han tomado clases por falta de maestros, no es justo que uno como papá a hecho un esfuerzo y a comprado los útiles y uniformes de los niños, pero no tienen clases”, expresaron.