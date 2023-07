DIF Papantla pone en marcha ‘Casa de Día’ para los adultos mayores

Papantla, Ver. – Con la estrecha colaboración de los diferentes líderes de vendedores semifijos en el centro de la ciudad, la Dirección de Comercio Municipal realizó un operativo de inspección de giros, ubicación y medidas ocupadas entre poco más de 500 dedicados a esta actividad.

La titular de esta oficina, Lic. Diana Ramírez de Luna, a indicaciones del alcalde, Eric Domínguez Vázquez, supervisó a quienes trabajan en vía pública en arterias como: Artes, Leandro Valle, Reforma, Callejón Reforma, Aquiles Serdán, Azueta y José de J. Núñez.

Entre lo analizado destaca el no extenderse más allá de los límites permitidos, no cambiar el giro autorizado, no apoderarse de las banquetas ni obstruir pasos peatonales y no contaminar la vía pública.

Aunque en la supervisión se detectaron algunas irregularidades, los infractores fueron exhortados a resolver tales observaciones sin aplicarse sanción alguna ya que esa es la instrucción dada por el Alcalde, apoyar al comerciante buscando la armonía y respeto al orden público.

