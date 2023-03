El Águila es de todo Veracruz: Cuitláhuac

Veracruz, Ver.– Al menos cuatro niñas habrían sido víctimas de abuso erótico sexual, presuntamente por un docente de la primaria Antonio Caso ubicada en el Infonavit Buenavista del municipio de Veracruz.

Dulce María González García, madre de una de las pequeñas, dijo que las menores tienen entre 11 y 12 años de edad.

«Hay cuatro víctimas al parecer, hay dos más las cuales no van a denunciar, y hay dos casos registrados de dos personas de hace 6 -8 años (…) yo ya tengo una denuncia en Fiscalía, el día 22 de marzo se hizo, ellas tienen denuncia aquí en la SEV, de hecho estamos aquí hoy reunidas porque se va a dar testimonio de los hechos, nos piden testigos nos piden pruebas, pero a la vez desestiman el caso de ella, no lo quieren incorporar dentro de nuestros casos, y pues realmente es lo mismo (…) que eso ya pasó, que ella en su momento tuvo que haber hecho una denuncia y no la hizo», mencionó.