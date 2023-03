Rompen quorum en Cabildo de Veracruz, «no podemos estar compartiendo la mesa con un presunto violador»

Veracruz, Ver.- La regidora priista, Belem Palmeros Exsome pidió la voz en la sesión solemne de Cabildo que se realizaría la tarde de este martes en el Palacio Municipal de Veracruz, para informar que las mujeres abandonarían el recinto debido a que no podían compartir la mesa con un presunto violador.

Este martes se llevaría a cabo el cambio de comisiones, donde al regidor sexto Sebastián «N» le sería retirada la presidencia de la comisión de Carnaval, debido a los señalamientos y denuncias jurídicas en su contra por presunta violencia psicológica, física y sexual, en contra de al menos 15 jóvenes.

«Discúlpeme compañeros y compañeras, pero las mujeres regidoras hemos decidido no estar presentes en la sesión de Cabildo del día de hoy, no podemos estar compartiendo la mesa con un presunto violador, así que, perdón alcaldesa pero las mujeres regidoras nos vamos a retirar, invito a las compañeras de Morena a que también lo hagan, porque si no es por nosotras a las mujeres de allá afuera nosotros les vamos a quedar a deber. Entonces, con permiso, pero yo no puedo compartir la mesa con un presunto violador, con un acosador y con una persona con ese cinismo de seguir agrediendo a las mujeres y a nosotras que somos las mujeres de Cabildo», remarcó la edil priista.