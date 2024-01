En el Lunes Cívico se conmemoró el Día Internacional de la Educación

Tuxpan, Ver. – La Secretaría de Marina a través de la Quinta Zona Naval en Tuxpan, informa que, este viernes 19 de enero se realizó la Entrega-Recepción del Mando de Armas de este Mando Naval, por acuerdo del Alto Mando de la Armada de México, esto como parte de la rotación permanente del personal y con la finalidad de que esta Institución continúe con el cumplimiento de su misión y sus atribuciones.

Por lo anterior, el C. Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Miguel Ángel García Portillo, recibió el Mando de esta Zona Naval, por entrega del C. Vicealmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Juan Carlos Vera Salinas.

Cabe destacar que, el C. Vicealmirante Miguel Ángel García Portillo, Comandante de la Quinta Zona Naval, nació en Iguala de la Independencia, Guerrero el 04 de julio de 1966, causó alta en el Servicio Activo de la Armada de México el 16 Julio de 1984 como Cadete de la Heroica Escuela Naval Militar, es egresando de la Carrera de Cuerpo General obteniendo el Título de Ingeniero en Ciencias Navales el 01 de Enero 1989. Durante su carrera como Oficial de la Armada, ha desempeñado diferentes cargos en Unidades de superficie, entre los que se encuentran: Oficial de cargo de la Patrulla Oceánica PO-117 “MATAMOROS”, Jefe de Máquinas del Cañonero C-51 “GONZÁLEZ” y Segundo Comandante de la Patrulla Oceánica PO-134 “BERRIOZABAL”, Comandante de las Unidades P-100 “ARRECIFE PÁJAROS” y la Patrulla Oceánica PO-133 “de la Vega.

Durante su carrera naval ha efectuado diversos cursos nacionales e internacionales, entre los que destacan: Especialidad de Comunicaciones y Electrónica, Especialidad de Mando Naval y Maestría en Administración Naval en el Centro de Estudios Superiores Navales; Diplomado en Telecomunicaciones impartido por Alcatel University. Diplomado en Planeación Estratégica en la Universidad del Valle de México; Curso de Manejo de Defensa Móvil Internacional impartido por el Defense Resources Management Institute EE. UU., Curso de Teoría Básica de Tsunamis efectuado en la Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología.

Asimismo, ha sido acreedor a condecoraciones de perseverancia de Sexta, Quinta, Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase por 35 años de servicio, en el Servicio Activo de la Armada de México. Así como, medalla de oro otorgada por la Armada de Italia por aprovechamiento académico al egresar de la Heroica Escuela Naval Militar; Mérito Docente Naval Primera Clase, del mismo modo Obtuvo el distintivo «Para Servir A México», Condecoración al Mérito Especial, Distintivo “Curso de Operaciones Especiales de Comando”.

Lo anterior es realizado en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella se derivan, Para Servir a México.

