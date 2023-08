En la sucesión de rector de la UNAM hay piso parejo: Graue

Ciudad de México.– En una reciente conversación en Radio Fórmula con Joaquín López-Dóriga, Dante Delgado, el líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), reafirmó su compromiso de que el partido se presentará de manera independiente en las próximas elecciones de 2024. Delgado hizo una firme promesa, declarando que si MC no logra obtener más votos que la alianza política tradicional Frente Amplio por México (compuesta por PRI-PAN-PRD), se apartará de la arena política.

Delgado afirmó el jueves: «Hacemos un compromiso hoy y lo hacemos de manera decidida: si Movimiento Ciudadano no consigue más votos que los partidos establecidos, me retiraré de la política».

Enfatizó: «Sin embargo, no abandonaremos la perspectiva de legar a las nuevas generaciones un proyecto que imparta dirección, propósito y una visión del futuro y la grandeza de México. Este es un compromiso sólido que estoy asumiendo junto a alguien de tu estatura y a través de un medio de comunicación de esta magnitud».

Respecto a la situación de Enrique Alfaro, quien nunca fue miembro de MC, Delgado comentó:

«Hemos sido muy respetuosos con él. Somos la única organización con cláusulas para candidaturas ciudadanas en nuestros estatutos. Estas candidaturas son para individuos que, sin afiliación partidista o membresía, pueden ser candidatos. Este fue el caso de Enrique Alfaro, por lo que no puede renunciar, ya que no es miembro del partido. Ya he declarado que se está apartando, y respetamos su decisión».