En total 276 mexicanos han sido repatriados desde Israel

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que eliminar los fideicomisos del Poder Judicial de cara al Presupuesto 2024 sería “actuar con apego al principio de la austeridad republicana“.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador argumentó que dichos recursos del Poder Judicial son una reserva para mantener los privilegios de sus altos funcionarios, por lo que eliminarlos no afectaría en nada a sus trabajadores.

«Es muy poco lo que se ejerce, se va acumulando y acumulando cada vez más y ahí se tiene, es un guardadito. Entonces no va a afectar a los trabajadores, lo dije ayer, es actuar con apego al principio de la austeridad republicana. ¿Cómo es que tienen a (Benito) Juárez en la Supeema Corte si en los hechos están actuando en contra de la austeridad republicana que llevó a la práctica el presidente Juárez?”, subrayó.

“No creo yo que afecte en nada. Ese fideicomiso que está en cuestión prácticamente no se usa, es una reserva que tienen ahí para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos, sería bueno que explicaran los de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, cuál ha sido la trayectoria, cómo se fue constituyendo este fideicomiso”, indicó.

El mandatario mexicano recalcó que al eliminar estos fideicomisos los funcionarios del Poder Judicial no se van a quedar sin sueldos, no serán cerrados juzgados ni se despedirán a trabajadores.

«No hay ningún problema, porque se trata de privilegios, no se van a quedar sin sueldos, sin sus prestaciones básicas, no se va a cerrar ningún juzgado, no se va a despedir a nadie. En el caso de que la Cámara de Diputados resuelva sobre esto, aunque los conservadores, los reaccionarios estén diciendo otras cosas”, argumentó.