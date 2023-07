‘En veremos’ regreso del Tiburón en 2024: Bremer

Boca del Río, Ver.- El empresario regiomontano, Carlos Bremer Gutiérrez, no aseguró que haya un equipo de fútbol en Veracruz para el 2024.

El dueño de Grupo Value y principal impulsor del deporte en el sexenio del presidente, Andrés Manuel López Obrador, mencionó por primera vez que el estadio de Veracruz, Luis «Pirata» Fuente, cuenta con un veto de la FIFA, a pesar de que este está siendo remodelado bajo el argumento de que habrá fútbol profesional en el 2024.

El empresario regiomontano quién promovió el regreso del béisbol y básquetbol profesional en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río; reconoció que la remodelación del estadio de fútbol ayudará a que la FIFA acepte volver a revisar la situación de la franquicia de Veracruz, de la misma manera, dijo que mientras podría utilizarse el recinto futbolero para otras actividades de entretenimiento.

«Necesitamos ver la situación jurídica para ver como hacerle y devolver el fútbol (…) la verdad tenemos que hacerlo despacio y con cuidado porque no es tan fácil, pero no lo vamos a dejar de intentar (…) no sé, lo del fútbol no sé, hasta que haya un equipo buen precio, haya manera de ver si se puede traer aquí al Puerto o alguna de las ciudades aquí cerquita, tendríamos que ver por donde es lo mejor para la afición veracruzana (…) no sé si varios años, nosotros lo tratamos de hacer todo rápido», finalizó.