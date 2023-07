Enfermedades del corazón principal causa de muerte en México

México.– El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los seguidores del movimiento de la Cuarta Transformación para no agredir a nadie, luego de señalar a un grupo de adversarios por orquestar una supuesta campaña donde se le intenta culpar por crímenes contra periodistas o aspirantes presidenciales.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador que la Cuarta Transformación es pacifista y partidaria del amor al prójimo.

“Es cierto que la mayoría de los medios están en contra de nosotros, los medios de manipulación porque pertenecen a la oligarquía corrupta que dominaba el país, con honrosas excepciones y bombardean en la radio, la televisión, los periódicos y pueden llegar a aturdir y a hacer dudar pero no hay nada que temer y debemos de tener confianza en el pueblo, que es sabio, que está muy consciente, muy politizado”, indicó.

“Nuestra lucha ha sido, es y seguirá siendo pacífica, nosotros somos partidarios de la no violencia, somos pacifistas y también somos partidarios del amor al prójimo, entonces no preocuparnos, vamos muy bien, porque si somos buenos somos felices”, expuso.

«No estemos dudando, vamos muy bien, vamos muy bien y como se trata de un asunto vamos a decir delicado creo yo que vale la pena, aunque me infraccionen, pero lo más importante es mantener la paz, la tranquilidad y que no haya ninguna agresión a nadie”, dijo

En la mañanera de este miércoles, el Gobierno de México dedicó por aproximadamente 45 minutos en lanzarse contra periodistas y políticos por supuestamente orquestar una campaña en donde supuestamente se le culpa al tabasqueño en caso de que existan atentados contra periodistas o aspirantes presidenciales, en este caso Xóchitl Gálvez.

El mandatario mexicano dejó en claro que es muy difícil convencer a los que están en contra de la Cuarta Transformación, por lo que pidió no tocar a los adversarios ni con el “pétalo de una rosa”.

“Regresan a mi planteamiento, es llamar a todo el pueblo de México y en especial a nuestros simpatizantes, a los que estamos impulsando la transformación del país, a no caer en ninguna provocación, ni siquiera discutir, no querer convencer a estas personas, es muy difícil, porque están defendiendo privilegios que ya no tienen, es muy difícil convencerlos, es muy importante que todo esto se sepa para enseñanza de los jóvenes, que se conozca cómo estaba podrido el régimen político neoliberal o neoporfirista”, indicó.

«Y por qué no debemos preocuparnos ni mucho menos caer en provocaciones, no tocarlos ni testerearlos, no tocarlos ni con el pétalo de una rosa, lo que decía yo: abrazarlos, y decirles amor y paz, y primo hermano sigue tu camino, vas bien, ahí la llevas, sigue con Claudio X. González, sigue con Salinas, sigue con Fox, sigue con Calderón, sigue con los medio de información o manipulación (…), vas bien”, subrayó.

“Y no pelearnos porque el pueblo de México es mucha pieza, eso lo tengo que estar diciendo porque durante siglos se ignoró al pueblo”, refirió.