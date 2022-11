Enseres y materiales para vivienda a familias de 14 municipios del sur: DIF

Xalapa, Ver.- Persiste la posibilidad de que los despachos contables externos que auditan a los ayuntamientos para solventar sus cuentas públicas entreguen al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) solventaciones con irregularidades, pues éstos ya no son auditados, advirtió el diputado Ramón Díaz Ávila:

Este martes, el legislador local por el Partido del Trabajo insistió en que si bien, se regresó al ORFIS la Cuenta Pública 2021 para que se volvieran a revisar las cuentas municipales en un plazo otorgado de 90 días y en su caso, se subsanaran las observaciones a los municipios, éstos pudieron recurrir a despachos privados:

«Una cosa es que estén autorizados por el ORFIS y otra es que ellos al momento de entregar los dictámenes, el ORFIS los da por válido. No auditan a ningún despacho, no no hay auditoría a la auditoría externa».