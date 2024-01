Entregan más de 2 mil pollos gratis en Medellín de Bravo para cena de fin de año

Hace seis años se desató una guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, según la cual, a estas alturas, seríamos una copia de Cuba y Venezuela, con la economía nacional hecha un desastre. ¿Se acuerdan de “es un peligro para México? Por cierto, las reservas del Banco de México por estas fechas alcanzaron la cifra récord de 211 mil millones de dólares.

La guerra sucia de aquel entonces fue diseñada y operada por estrategas extranjeros con ideología de Derecha, que se han hecho ricos vendiendo espejitos en Centro y Sudamérica a candidatos cándidos que confían en su fórmula a pesar de no haber sido nada efectiva, cuando menos aquí en México. Su fórmula es sencilla: denostar, insultar y, por encima de todo, inventar grotescas calumnias.

Este columnista tiene información completamente confiable de que tres de estos asesores extranjeros ya están metiendo las manos en Veracruz, contratados por la oposición desesperada porque sus campañas van en caída o por el fuego “amigo”, que de amistoso no tiene nada.

1.- Juan José Rendón o como le gusta ser llamado, J. J. Rendón, venezolano que busca asilo político en Estados Unidos y que admitió haber pagado dinero para financiar un golpe de estado contra Nicolás Maduro (¿esas estrategias vende?). Se sabe que existe en Venezuela una orden de captura y que si llega a pisar México podría ser extraditado a su país de origen. Eso no impide que trabaje por teleconferencias para la oposición mexicana y que, también de manera electrónica, se embolse una millonada.

2.- El español, Xavier Domínguez Méndez, alías Xavi Domínguez, quien también cobra una suma astronómica en Euros, sangró a los veracruzanos al cobrarle asesoría al tristemente famoso Eric Cisneros Burgos en la persecución de su sueño guajiro de ser Gobernador. Y digo que “sangró a los veracruzanos” porque nadie puede ser tan inocente de pensar que aquel pagó de su dinero. Entre otras chambitas, fue el encargado de algunas expresiones de guerra sucia contra Rocío Nahle. Pareciera inconcebible que en la propia Secretaría de Gobierno se haya enquistado el huevo de la serpiente.

3.- Y en tercer lugar, pero no menos importante, otro venezolano avecindado en Miami, odiador de Nicolás Maduro y asesor de la Derecha: Carlos A. Escalante, quien ya se apalabró con Pepe Yunes y que, entre sus estrategias propuestas –y que aquel aceptó- está la de írsele con todo a Rocío Nahle y, con especial furia, al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al que pretenden echarle todo el lodo posible.

Estos tres personajes saben que tienen asegurada en Veracruz una campaña ganadora. Pero ganadora de dinero para ellos, porque es lo único que sus asesorados van a poder producir.

Si los veracruzanos quieren una campaña de propuestas, ideas y proyectos para impulsar el desarrollo de Veracruz y aprovechar sus oportunidades, de parte de la oposición se van a quedar esperando sentados. De la oposición sólo vendrá guerra sucia, calumnias, campañas negras, intrigas. No entienden que no entienden que por eso el PRI tiene más de 54 por ciento de rechazo (gente que dice que no votaría por ellos nunca) entre los votantes de Veracruz.