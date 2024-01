«Es un honor estar con Claudia Hoy» se escucha a la llegada de Claudia Sheinbaum al Monumento a la Revolución

Ciudad de México.- Entre porras, Marcelo Ebrard llegó al cierre de precampaña de Claudia Sheinbaum Pardo en el Monumento a la Revolución.

El ex canciller, basta decir, no había sido partícipe de ningún evento de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por lo que fue una sorpresa verlo caminar entre los simpatizantes de Morena quienes le pedían fotos y lanzaban arengas.

Cabe destacar que previo al mensaje de la aspirante a la presidencia, se realiza una serie de eventos culturales donde participan músicos y diversos artistas.

Antes de las 15:00 horas fue el turno de un grupo de música regional procedente de Veracruz y

Simpatizantes del Movimiento Revolucionario Institucional, mantienen lleno el recinto donde la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México dirigirá un mensaje tras terminar con el periodo de precampaña.

Redacción Noreste