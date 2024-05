Este jueves, la segunda onda de calor generará temperaturas de 30° hasta 45° en las 32 entidades de la República Mexicana

Chilpancingo, Guerrero.- Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, aseveró que perdona a todas aquellas personas que le intentaron hacer daño en los últimos días, tras su caso de desaparición ocurrida hace casi dos semanas.

En un mensaje publicado en las redes sociales de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), monseñor Rangel Mendoza detalló que no presentará denuncia alguna por esta situación.

“Con todo corazón perdonó a todas las personas que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como a aquellos que me han revictimizado y producto de la desinformación”, se lee en el mensaje.

«Por lo tanto, en ejercicio de mis derechos constitucionales, no presentará ninguna denuncia contra las personas que tanto mal me han hecho”, indicó.