Estudiantes de varias facultades de la UV se suman al paro de Humanidades en protesta a violencia

Xalapa, Ver.- Este martes maestros y estudiantes de la facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana en Xalapa llegaron con falda y vestido a tomar clases para romper con los estereotipos de género.

La iniciativa Hombres con Falda fue del maestro de esta facultad, Arturo Hernández Abascal, quien de manera informal comentó con sus estudiantes que llegaría a dar clases en falda para visibilizar que no es una prenda exclusiva para las mujeres, pues la ropa no tiene género.

Se hizo la convocatoria abierta y este martes el resultado fue un centenar de alumnos con falda.

Aclararon que no se trata de defender a alguna víctima de discriminación u homofobia, simplemente es hacer ver y cambiar de paradigma sobre la asignación de género que socialmente se le ha dado a la forma de vestir.

«Este proyecto social no surge por algún acontecimiento específico. Surgió por una plática totalmente informal con el Dr. Abascal, donde él decía ‘me quiero comprar una falda escosesa para traerla a la facultad y romper ciertos estigmas sociales que se tienen y le dije, profesor, con gusto me sumo porque me he dado cuenta de esos estigmas sociales y estereotipos también».