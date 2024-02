Expusieron mi datos personales y recibo amenazas de muerte aunque me hice responsable del accidente

Veracruz, Ver.- La joven Violeta quien accidentalmente atropelló a dos perritos el pasado 21 de febrero, acusó que fueron revelados sus datos personales y por ello recibe amenazas de muerte, a pesar de que ella sí se hizo responsable de algunos gastos tras lo sucedido.

Violeta y Rita, su copiloto, mencionaron que están en total disposición de apoyar con el resto de los gastos, sin embargo, hasta el momento, Eva Gabriela Cervantes ya no se ha reportado con ellas.

«Le dimos los gastos correspondientes, yo en ningún momento me estoy negando dar el apoyo para auxiliar al otro perrito que está vivo, acá tengo las pruebas que yo pagué al momento 2 200 (…) de la cremación (…) y no he tenido hasta el momento el día de hoy después de lo ocurrido una conversación amena con la señorita Cervantes para ver que puedo yo hacer para pagarle los gastos del otro perrito, nunca se ha acercado a ni me ha tocado la puerta como todos los días lo hace, al contrario me ha quemado en redes sociales y ha exhibido mis datos personales, yo vivo con miedo porque todos los días he recibido amenazas telefónicas, en mi domicilio, acoso, señalamientos en vía pública de personas que jamás he conocido», expresó.