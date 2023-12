Familias tuxpeñas siguen siendo beneficiadas con las Jornadas de Salud Visual, en planta baja de presidencia municipal

Tuxpan.- Como parte del programa “Escuela Garantizada, Escritura Garante”, el Lic. José Manuel Pozos Castro y la síndica Mtra. Beatriz Piña Vergara, llevaron a cabo la firma de escrituras de 11 planteles educativos del municipio.La firma se realizó ante el notario público Núm. 1, Luis López Constantino, y también contó con la presencia del regidor comisionado en Educación, Prof. Luis Demetrio López Marín. También asistieron las regidoras y los regidores Maryanela Monroy Flores, Juan Gómez García, Lucero Reséndis Ambrocio y Axel Bernal Herrera.

El alcalde se dijo contento de signar estos títulos de propiedad: “La firma de estas escrituras tiene un significado realmente especial, porque en este paquete se encuentra el plantel más antiguo de Tuxpan, que en abril cumplió 113 Años, me refiero a la primaria Antonia Nava”.“También, contarán con escrituras otros planteles como la primaria Enrique C. Rébsamen y el Jardín de Niños Francisca Cano”, refirió.Pozos Castro destacó que Tuxpan es de los municipios que más ha beneficiado a escuelas con la entrega de escrituras, motivo por el cual agradeció el apoyo del gobierno estatal:“Hoy reafirmo el compromiso, vamos a seguir trabajando de manera coordinada con los tres niveles de gobierno.

Hoy contamos con el respaldo de quien dirige los destinos de nuestro estado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, porque Veracruz es uno de los estados que más ha luchado por regularizar a todas las escuelas de la entidad”.Así mismo, reconoció a directivos de los planteles y padres de familia, asegurando que cuando se trabaja en equipo se consiguen buenos resultados. “Con certeza jurídica sus escuelas están listas para continuar mejorando la calidad del servicio educativo, y responder con resultados a los retos de la Nueva Escuela Mexicana. Vamos a redoblar esfuerzos y a seguir trabajando para que nuestros niños tengan educación y espacios dignos, porque la educación es prioridad en nuestro gobierno”.Al inicio del evento, el alumno de 6º grado de la primaria “José Fernández Gómez”, Luis Ricardo Gamboa, en representación de todos los estudiantes, maestros y padres de familia agradeció al gobierno de Tuxpan por la entrega de las escrituras luego de muchos años de espera: “Recibir las escrituras de nuestras queridas escuelas ha sido un regalo que nos llena de alegría. Es tan emocionante saber que ahora tenemos documentos que respaldan la historia de nuestras escuelas… Ahora podemos construir un futuro sólido y lleno de aprendizaje”.La Profa. Ana Guadalupe Castellanos del Ángel, directora de la primaria “Antonia Nava”, agradeció a las autoridades municipales: “Este gesto no solo fortalece los cimientos de la educación, sino que permite que cada una de las instituciones beneficiadas podamos integrarnos a los diferentes programas gubernamentales y solicitar apoyos que antes no podíamos al no contar con certeza jurídica sobre los predios: Su compromiso con el futuro de nuestros niños, verdaderamente es inspirador”. De la misma manera, la Psic. María Cristina del Ángel Díaz, directora del “Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar Leopoldo Kiel” (CAPEP), destacó que el CAPEP de Tuxpan será el primero en el estado en contar con escrituras, por lo que dio las gracias al gobierno municipal y al alcalde José Manuel Pozos Castro:“Sabemos de su empeño por darle prioridad a la educación, es por ello que agradecemos el respaldo que nos ha brindado para la adquisición de nuestras escrituras, que son requisito indispensable para gestionar apoyos e ingresar a programas para la mejora de instituciones educativas”.

