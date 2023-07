Fernando Padilla Farfán – El origen de las especies

La candidatura de los partidos Morena y aliados y la Oposición, en PRI/PAN/PRD será una lucha terrible. Primero por sacar al o la candidata. Allí dejarán las huellas de la batalla. En algunos campamentos dirán, como aquella frase célebre de Tácito: ‘Han dejado esto hecho un desierto y le llamaron paz’, cuando los ejércitos de Roma en Cartago dejaron aquello para llorar. Entre Morena y la Alianza opositora darán una batalla de no tomar prisioneros. Van en busca de la patria perdida y arrebatada, dirá la oposición. Y los que gobiernan, van por el futuro de la 4T. O ganan o desaparecen. En las provincias ocurrirá lo mismo. En Veracruz alistan sus armas. En Morena es donde ahora andan más confundidos. Al principio, la cargada se fue sobre Rocío Nahle, todos, incluido el gobernador Cuitláhuac, ya daban por hecho que sería la candidata al gobierno de Veracruz, aunque sea zacatecana. Pero los vientos de Dos Bocas han cambiado y no se sabe si aún deshoja la margarita o se queda a terminar esa magna obra que, presagiaba el primero de julio, su puesta en marcha y, al parecer, les falta otro año. Pero ya se apuntaron otros, por la libre, es decir fuera del cobijo gubernamental, Sergio ‘Cheko’ Gutiérrez Luna sigue de la mano y trepado en el Fórmula Uno de Adán Augusto, que anda a gusto ahora por Veracruz. Es un fuerte candidato el diputado. También el tal Zenyazen, por el gobierno, y el hombre del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, por la federal. Dante no se sabe si deshoja la margarita con el cordobés José Manuel del Río Virgen, quien, si gana, mandará a poner en la misma celda de Pacho Viejo a ya saben quién, o con su pupilo, Sergio Gil Rullán, presidente estatal de MC. Por la Alianza PRI/PAN/PRD sobran personajes y nombres: Los Yunes: Pepe y Héctor, los hermanos exalcaldes, Fernando y Miguel Ángel, la alcaldesa Paty Lobeira, el alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, las mujeres, Lorena Piñón y Anilú Ingram, y de panista el senador Julen Rementeria, aunque alguien por allí filtró también el nombre de Juan Bueno Torio, ex funcionario de Pemex de Vicente Fox, cordobés también, quien se apuntaría con el PRD, dicen por ahí.

EL COMBATIBLE EPIGMENIO

Cuando Ciro Gómez Leyva en su programa mañanero de radio, en Radio Fórmula, llevó como invitado al senador Germán Martínez, exdirector del IMSS y ahora convertido en furibundo anti amloista, alguien le sugirió que pusiera el marcador parejo y que invitara a uno de los férreos defensores de AMLO, Epigmenio Ibarra. Así ha sido. Un día uno, otro día, otro. Pero ayer en el programa surgió un debate sin querer. Sucede que Epigmenio le hizo una crítica a la nueva sensación, la Michael Jordan de la política, o la Ángela Merkel del día, como la quieran comparar, Xóchitl Gálvez. Ella misma pidió derecho de réplica, como una vez se la pidió en la mañanera al presidente y se la negaron, pero aquí Ciro le abrió el espacio. Epigmenio es fajador nato, defensor a ultranza de Andrés Manuel, como una vez lo fue el insoportable y rabioso John Ackerman, hasta que riñó con Morena y ahuecó el ala y por ahí su esposa, Irma Eréndira Sandoval, que era secretaria de la Función Pública. Cuando te peleas con el patrón, los rayos te caen encima. El fajador Epigmenio le llamó la atención del porqué se junta con esa gente riquilla, si ella es del pueblo. Y Xóchitl le reviró que porqué el mismo Epigmenio andaba del brazo con los Bartlett y esos corruptos. Un dialogo de 20 minutos que se hizo viral y trending topic y que por las redes circuló completo, Xóchitl anda en los cuernos de la luna y caló muy hondo cuando le dijo al Preciso: “Usted me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa”. Y en Palacio se apanicaron.

