Gilberto Haaz Diez – Será una grande batalla

POR SI ACASO…

*AMLO ordenó cerrar guarderías dañando a mujeres solas

*Ha afectado a decenas de funcionarias solo porque puede

¿QUE NO es machista y hasta incluso, se atreve a preguntar cuándo he ofendido a una mujer?. La lista de féminas agredidas verbalmente y mediante actos abusivos de poder por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador la encabeza la ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández (a quien ha maltratado en sus mañaneras y ha permitido que la injurien) y la remata Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz (Xóchitl Gálvez para los cuates), virtual candidata del Frente Amplio por México a la Presidencia en 2024. Y qué decir de la Presidenta de Perú, Dina Boluarte a la que llama “presidenta espuria”, todo porque el congreso de aquel País la nombró en sustitución del, ahora ex Presidente Pedro Castillo, luego de aquel fallido golpe de Estado que pretendió aplicar en aquella nación andina. AMLO tal vez ya no se acuerda cuando en febrero de 2019, anunció que se cerrarían las estancias infantiles para acabar, según él, con un esquema que daba pie a la corrupción, cuando las perjudicadas fueron las miles de madres solteras que necesitaban quien lees cuidara a sus hijos, mientras ellas acudían a trabajar para ganar el escaso sustento. Aquella vez el presidente aseguró que no entregaría recursos al Partido del Trabajo (PT), aunque meses después se supo que ese partido (aliado de AMLO en las contiendas electorales) recibió en 2019 algo más de 800 millones de pesos para sus Centros de Desarrollo Infantil (Cendi), recursos que se ignora si fueron usados para esa encomienda. De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el senador petista Joel Padilla confirmó por aquellas fechas que ya se había negociado la multimillonaria partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que le sería entregada al PT. Ya en Mayo del 2020, en un dejo de absoluto machismo, el mandatario dijo que eran falsas las llamadas de auxilio de mujeres que viven violencia, negando lo que se ha convertido en un deleznable deporte: el asesinado de féminas por razones de género, en asaltos o robos con violencia, por secuestro o por las razones que fueren, algo que el Presidente y su gabinete no se han preocupado por contener, acaso porque son mujeres.

ES TAN acrecentado el machismo que se respira en la Cuarta Transformación, que en Marzo 2021, en medio de la terrible ola de feminicidios, amuralló Palacio Nacional antes que escuchar a las víctimas, o cuando en Noviembre del 2020 equiparó los feminicidios con los homicidios, o cuando #GuacamayaLeaks reveló que entre 2019 y 2022 la SeDeNa espió a colectivos feministas. Ya en Marzo del 2021, AMLO salió en defensa de las vallas que rodeaban Palacio Nacional por la marcha feminista, indicando que las mujeres que protestaban eran “manipuladas”. Tambien se recuerda cuando en Junio de 2020, en plena pandemia encasilló a las mujeres a las tareas del hogar, argumentando que, “las hijas son las que cuidan”, y por si no fuera suficiente, bastaría echarle un ojo a los recortes perpetrados contra todas las políticas públicas en favor de las mujeres, desde cáncer Cérvicouterino, de Mama, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, refugios para mujeres víctimas de violencia, alertas de feminicidio, y un sin fin de etcéteras.

AHORA QUE si se trata de ofensas contra mujeres de manera directa, ahí están los casos de las periodistas que lo cuestionan, entre otras: Denise Dresser, Azucena Uresti y Carmen Aristegui de quienes ha hablado pestes, como si se tratara de chistes que, por supuesto, las hienas morenistas le festinan y secundan a carcajadas, olvidando que provienen de una mujer. AMLO que se sepa, no ha brindado ninguna clase de protección a las mujeres buscadoras, y prueba de ello son los múltiples asesinatos contra estas. El Presidente, algo que no olvidan las universitarias, fue cuando las ignoró tras denunciar el acoso sexual de Pedro Salmerón. Tampoco se olvida cuando minimizó la venta y prostitución de niñas en Guerrero, aunque la maquinaria está dirigida ahora contra Xóchitl Gálvez, al llamarla “candidata de la oligarquía”, a lo que la hidalguense le respondió que era un machista, y le espetó; “como si usted tuviera la autoridad moral para decidir quién sí y quién no merece ser presidente de México.”

APENAS EN Marzo de este año, el presidente López Obrador aseguró que desde el 2021 el feminicidio ha tenido una reducción de 35 por ciento, pero de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de enero de 2023, en México, 3 mil 985 mujeres han sido víctimas de feminicidio (no confundir con asesinados ya que la cifra se quintuplica), de tal suerte que en el gobierno del presidente López Obrador el feminicidio ha roto récords. En agosto de 2021 se registraron 108 muertes por razón de género. Entre 2015, año en que se inició el registro y previo al inicio de su gobierno, el máximo de feminicidios fue de 85. Pero el Presidente insiste en que desde 2021 su estrategia contra los feminicidios ha permitido una baja de 35.7 por ciento en lo referente a estos delitos.

EL 28 de Julio del año en curso, el Presidente Nacional del PRD, Jesús Zambrano criticó que las políticas públicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han tenido como principal destinatario, en términos negativos, a las mujeres: “han sido las más golpeadas por las decisiones irresponsables de su administración, como la desaparición del Seguro Popular”. El dirigente nacional cita datos de la Comisión Nacional de Protección Social de Salud que revelan que de 2013 a 2017, el Seguro Popular cubrió, en el territorio nacional, los gastos de atención médica para más de 43 mil mujeres con cáncer de mama con un financiamiento superior a los 9 mil millones de pesos, y detalla que ese financiamiento se otorgaba a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y de los programas del Seguro Popular para cubrir el diagnóstico y tratamientos gratuitos contra el cáncer de mama, pero todo eso lo desaparecieron de manera irresponsable, ya que “entrando este gobierno terminaron con todos los fideicomisos ” en perjuicio de las mujeres. PERO ADEMAS, durante este sexenio, de diciembre de 2018 a agosto de 2022, 36 periodistas fueron asesinados. En ese mismo periodo, de acuerdo con datos del Programa de Libertad de Expresión y Género de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), mataron a cinco mujeres periodistas: Norma Sarabia Garduza (2019), María Elena Ferral Hernández (2020), y Lourdes Maldonado López, Yesenia Aurora Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera (2022). Cabe destacar que las agresiones contra mujeres periodistas, hasta julio de 2022, se extendieron a 30 de las 32 entidades del país. Las reporteras han sido las más agredidas por su trabajo, al sumar 54.49 por ciento de los casos, de estas la fuente política (con 45.63 por ciento de los ataques) es la de mayor riesgo. Además, durante la gestión actual, se multiplicaron los casos de violencia digital; CIMAC documentó 193, mientras que durante los primeros tres años de gobierno de Peña Nieto se registraron 31. Dentro de las agresiones más frecuentes se encuentran: Hostigamiento (burlas, insultos, la amenaza y la intimidación) con el fin de generar en las periodistas un estado de incertidumbre, temor y alerta constante. Este tipo de violencia, que tiene lugar en el mundo virtual, superó con el 24.77 por ciento la que ocurre en el espacio público, y el gobierno no hace nada por contener esa violencia, por el contrario, la fomenta cada día en sus mañaneras en un acto por demás machista. En fin, la lista de agresiones a mujeres en el Gobierno de AMLO es interminable, pero el Presidente se ofende que lo llamen machista, y vaya que lo es. OPINA [email protected]

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Carlos Jesús Rodríguez – ¿Xóchilt o Marcelo por la oposición? todo puede suceder