FGE investiga hechos en Cardel

Xalapa, Ver.- La inversión es como el agua, fluye por donde menos resistencia encuentra y lo que tenemos que hacer es incentivarla y traer más capitales para generar empleos, destacó Américo Zúñiga Martínez, candidato de la coalición «Fuerza y Corazón por Veracruz» a la diputación federal por Xalapa, al reunirse con representantes del sector empresarial.

«No hay tiempo de flaquezas, no podemos ser apartidistas, no podemos ser apáticos, hay que tomar partido, no por las siglas, háganlo por las causas, por las banderas, nuestra coalición no es de membrete o de letras, es una coalición real por causas, por democracia, por fortalecimiento institucional», expuso.