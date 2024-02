Fuerte cierre de precampaña en Tantoyuca de Pepe Yunes

Tantoyuca, Ver.- Vengo a ofrecer mi corazón, mi trabajo y mi voluntad para ponerlos al servicio de la gente, expresó José Francisco Yunes Zorrilla, desde Tantoyuca para todo el estado, al encabezar el segundo cierre regional de precampaña en la zona norte, al que acudieron militantes y simpatizantes que le refrendaron su respaldo.

El precandidato a la gubernatura por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz destacó la unidad de objetivos y propósitos de los tres partidos históricos, PRI, PAN y PRD, organizaciones sociales, docentes, campesinos, hombres y mujeres sin partido que se han sumado, “abrazando y haciendo propio este proyecto porque lo que está en juego es nuestro futuro y el de nuestros hijos. Así que somos muchos”, les dijo.

Desde la Huasteca veracruzana, llamó la atención sobre la urgente necesidad de rescatar a Veracruz, “por eso quiero ser candidato, para sacarlo del atraso en que lo tiene este mal gobierno”. Lamentó el sufrimiento de la gente a causa de un sistema sanitario deficiente y advirtió que con el dolor y la salud de los veracruzanos no se juega.

Al reconocer, asimismo, los buenos resultados que dan los buenos gobiernos, el Veracruzano de Verdad recordó que fue presidente municipal de su natal Perote: “Sé lo que es ganar una elección presidencial y hacer una buena administración”.

Sin embargo, el precandidato expresó también su indignación por el miedo, la angustia y la inseguridad que dominan el estado y recriminó el abandono y la indiferencia gubernamentales al dejar a los campesinos y ganaderos sin los apoyos que antes tenían, como Procampo.

Además, dijo, el gobierno de Morena acabó con Prospera, que lo administraban las mujeres y servía para que sus hijos tuvieran salud, educación y alimentación, con el Seguro Popular, que daba atención y medicamentos gratuitos incluso para enfermedades graves, y con las estancias infantiles.

Firme y contundente, afirmó: “Hoy estamos aquí para, unidos, hacer frente a un gobierno que olvidó a sus comunidades indígenas, que se alejó de sus comunidades rurales, que dejó solos y a su suerte a los jóvenes, a las mujeres y a los campesinos, que no atiende las carreteras y la falta de agua, que no da seguridad a la gente y la deja a merced de la delincuencia organizada. Eso no se puede tolerar”.

Por eso “venimos a pedir su apoyo para recuperar esos programas y ponerlos al servicio de la gente. ¡La próxima administración no le fallará al norte de Veracruz!”.

Pepe Yunes finalizó asegurando que “de la mano de todas y todos ustedes, viene un cambio verdadero que se sentirá en sus casas, en sus trabajos, en sus calles y en sus bolsillos. Para eso estamos trabajando y para eso pedimos su apoyo; no los defraudaremos. ¡Vienen tiempos buenos, viene el tiempo de resurgir la grandeza de Veracruz!”.

El precandidato inició esta jornada en Chicontepec y cerró en Tempoal; en ambas cabeceras municipales también fue recibido por la militancia y por hombres y mujeres que siguen sumándose y convenciéndose de que el proyecto que más les conviene es el de Pepe Yunes, un Veracruzano de Verdad.

Por Redacción Noreste