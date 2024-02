UNIDOS Y ORGANIZADOS, ASÍ SE CONSTRUYE LA TRANSFORMACIÓN AFIRMA NAHLE

Claudia Sheinbaum, nuestra próxima presidenta de México va a necesitar al Congreso de la Unión.

Unidad y organización, reiteró, para lograr consolidar el movimiento transformador.

Miahuatlán- Nuestra próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, necesitará de un Congreso de la Unión fortalecido y unido para sacar adelante todas las iniciativas que favorezcan la consolidación de la Cuarta Transformación en el país, por ello, una vez que se emita la lista de candidatos a las diputaciones federales, locales y la segunda fórmula del Senado de la República, debemos ir unidos y organizados, afirmó la precandidata única a la gubernatura por Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y Fuerza por México en Veracruz, Rocío Nahle García.Agregó que una vez que se publiquen los nombres de los eventuales candidatos, todos y todas deberán caminar juntos.

“Inmediatamente todos unidad, unidad, porque esto no es un proyecto personal, es un proyecto de nación, quien quede tiene la alta responsabilidad de ir a representar y aprobar las reformas que ya nuestro presidente postuló y que van a ayudarle también a nuestra futura presidenta”, agregó.Recordó que la encuesta es la base de la selección de los abanderados en Morena y la coalición que integran con PT, PVEM y Fuerza por México se regirá bajo el mismo esquema.

“Los diputados para el congreso federal y para el Congreso Local van a salir de una encuesta, nuestro movimiento envío una convocatoria, anótense todos los que aspiren a ser diputados, ya se imaginarán que se anotaron 40, no sé cuántos, ¿cómo lo vamos a resolver? Como lo hacemos en Morena, con una encuesta”, subrayó. Rocío Nahle subrayó que su trabajo hablará por sí solo ya que en cada cargo público que ha ocupado ha dado resultados.

“Compañeros nos vamos a seguir encontrando, yo quiero decirles que yo soy una mujer de trabajo pero también de resultados, siempre donde he trabajado profesionalmente y políticamente he cumplido en el cargo de la forma más digna, más representativa, y les digo que en mi van a tener una compañera que trabaja de tiempo completo”, subrayó.Nunca olviden, informó, que hay dos proyectos en juego, el neoliberal que representa el pasado y el progresista, representado por quienes promueven la continuidad de la Cuarta Transformación.“Esos son los dos proyectos que hay en juego, seguir con la transformación de nuestro presidente, de nuestro proyecto, o regresar a un pasado oscuro, a un pasado, a un pasado que ni siquiera queremos recordar pues los veracruzanos, los mexicanos ya estamos enterados y por eso estamos haciendo estas asambleas y yo no me canso, yo trabajo todos los días y hasta el sábado que cierro precampaña que es el día que nos fijaron yo voy a estar pueblo con pueblo”, enfatizó.

Redacción Noreste