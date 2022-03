Funcionario de Medellín de Bravo pide insumos médicos a cambio de dictamen de PC

Medellín de Bravo, Ver.- Padres de Familia del kínder «Rosario Castellanos», ubicado en el fraccionamiento Arboledas San Ramón, denunciaron al director de Protección Civil Municipal, Adrián Martínez Gayoso, quien les solicitó insumos para la dirección a su cargo, a cambio del dictamen que avale pueden mantener el plantel educativo abierto.

En primera instancia, el funcionario municipal acudió a la escuela ubicada en la avenida Playa de Palmera, dónde informó que la instalación eléctrica no cumplía con los requisitos mínimos para que se pudiera habilitar el plantel educativo; la Asociación de Padres de Familia (APF) realizó las adecuaciones necesarias bajo los lineamientos que dejó Adrián Martínez Gayoso.

Los quejosos señalan qué, ahora el director de Protección Civil Municipal les está solicitando donación de insumos para poder entregar el dictamen que les permita tener la escuela abierta; sin embargo, señalan sería un gasto muy elevado el que tendrían que hacer.

«Para entregarme ese dictamen, el señor me está pidiendo una donación de insumos, que va desde gasas, hasta kit’s de parto, vendas, todo eso para Protección Civil de ahí, de Arboledas San Ramón. No es para la escuela, es para él, y que él me pueda entregar el dictamen qué puedo tener la escuela abierta (…) tenemos el conocimiento de que no somos las primeras (…) es más o menos arriba de 2 mil pesos, porque tan solo un kit de parto, no tengo idea de que incluye, pero nos pide baumanómetros, oxímetros, termómetros digitales y eso es caro, nos está pidiendo vendas de 5, de 10, de 15 y de 30 centímetros, gasas de 5 y de 10, no nos está pidiendo por cajas, pero si nos dice una lista de las cosas», puntualizó la señora Mariela Cárdenas.

Fue el pasado viernes 25 de marzo cuando el director de Protección Civil entregó el oficio a la dirección del plantel educativo, y este lunes 28 les fue remitido a la Asociación de Padres de Familia durante el primer día de regreso a clases presenciales.

«Pero la directora del Jardín nos comenta que, debe de tener ese dictamen para poder permanecer la escuela abierta, si no tiene ese dictamen la escuela tiene que cerrar, porque como le comenté el principio, el señor cerró la escuela por medio de un dictamen de Protección Civil que decía que la escuela no estaba en condiciones», remató.

La matrícula del Jardín de Niños «Rosario Castellanos» en el fraccionamiento Arboledas San Ramón, es superior a los 100 niños, mismos que se serían afectados por el cierre del plantel educativo.

