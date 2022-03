Se coordinan Vida Milenaria y corporaciones de seguridad para salvaguardar a tortugas

*Vistio a Cortes Reales de Carnaval de Alvarado y Veracruz

Ganó mejor diseño en Miss Universo

Por: Alejandro Ávila

Alvarado, Ver.- El famoso diseñador alvaradeño, Rogelio Luis Fernández Figueroa, y quién vistiera a las Cortes Reales del Carnaval de Alvarado y Veracruz, falleció la mañana de este lunes producto de complicaciones médicas.

Su sobrino Juan José Herrera Fernández, relato que el diseñador inició con un problema en la vesícula, por lo cual estuvo enfermo durante varios días, posteriormente sufrió la inflamación del páncreas y le fue complicado ingerir alimentos, debido a esta y otras complicaciones falleció este lunes 28 de marzo.

Rogelio Fernández fue el diseñador base de las Cortes Reales del Carnaval de Alvarado e incluso, colaboró algunas veces con José Luis Férez en el diseño de trajes de los Reyes del Carnaval de Veracruz; además, tuvo una participación en el Miss Universo, donde el vestido qué realizó en conjunto con otro diseñador fue el ganador.

«Me acuerdo que ganaron, el traje de ellos ganó, pero no me acuerdo en qué año fue, ni cómo se llamaba la participante, estaba yo muy chamaco cuando eso, yo ya trabajaba para ellos, pero estaba yo muy chamaco (…) no era de aquí de Veracruz, a ellos los buscaron para hacer el traje de la de México«, relató Juan José Herrera Fernández.

Rogelio Luis Fernández Figueroa, aunque estudio Diseño de Moda y Patronaje en la Universidad Autónoma de Madrid, vivió casi toda su vida en Alvarado, y sus amigos y familiares lo recuerdan como una persona amable, muy llevadera y que el día de hoy lamentan todos en redes sociales su deceso.