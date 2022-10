Gilberto Haaz Diez – El dinero abandonado

El Supremo Gobierno ya anda sin cash, como Zedillo en un tiempo, y busca la manera de agendarse recursos, no le alcanza ya con los subejercicios, o sea, el dinero que devuelven los estados para que AMLO los aplique donde pueda. Veracruz es campeón en ese rubro, aunque aquí no haya ninguna obra, se queda bien con el patrón. Encontraron una rendija donde, aseguran, los bancos tienen 21 mil millones de pesos, unos dineros mal habidos de los delincuentes y otros, quizá de gente que murió intestada y sin familiares y allí se quedaron los ahorritos. AMLO necesita dinero. La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para que el dinero, intereses o rendimientos sean utilizados en labores de seguridad. Según datos de la CNBV, son BBVA, Banorte, Santander, Citibanamex, HSBC, Scotiabank e Inbursa los bancos más grandes que operan en México, los que concentran 94.98 por ciento de estos recursos, equivalente a 20 mil 264 millones de pesos. El presidente de la CNBV, Jesús de la Fuente, aseguró que la mayoría de los recursos en cuentas olvidadas son de “procedencia ilícita”, por lo que el proyecto que se encuentra en el Senado fomenta las labores de seguridad. “Desde mi punto de vista es una buena iniciativa, porque si esos recursos ya están abandonados, ya pasó un lapso de tiempo sin que haya movimientos, es legítimo que (…) pasen a la Federación con fin razonable”. De acuerdo con la reforma aprobada el martes al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, los recursos abandonados luego de tres años deben ser abonados a una cuenta global y se “prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública”.

LOS 43 DE ANDRES MANUEL

Cuando no tiene qué hacer, el presidente en su mañanera, echa un buen desmadre (palabra francesa, no se me espanten). Ayer dio la lista de los 43, que no son los 49 de San Francisco (forty nine), ese gran equipo de futbol americano. Se mete hasta la cocina en asuntos que no son suyos. Urge a que la oposición, los conservadores, lancen a su candidato a la presidencia, él ya tiene 4 corcholatas: Marcelo, Adán, Claudia y medio colado Monreal. Y del otro lado hay muchísima tela de donde cortar, más telas que en Modatelas de Orizaba. Y para entrarle un poco al desmother (ahora en inglés), soltó los nombres de Agustín Carstens, Chumel Torres, Lilly Téllez, Gustavo de Hoyos, Miguel Ángel Osorio Chong, Pedro Ferriz, Gilberto Haaz, Silvano Aureoles y Francisco García Cabeza de Vaca. Hasta yo me colé, porque me incluí, no fue el Preciso. Sonriente decía: “¿Gilberto Lozano es? El de FRENAAA, Gustavo de Hoyos el que fue a acusarme con el rey… Lorenzo Córdova, ese es del INE, ese no puede. Colosio, Margarita Zavala, Marko Cortés, es el del PAN, Maru Campos, gobernadora, Mauricio Kuri, él no creo ¿lo ha manifestado? Mauricio Vila sí, de Yucatán, son muy buenas personas los dos. Miguel Ángel Mancera, Osorio Chong, ¿él también? ¿Moreira lo propuso? Riquelme de Coahuila… ¿Patricia Mercado? Pues puede ser porque ella les ayudó en el 2006″, expresó.

La lista cree y crece, como los peces en el rio, y suelta más nombres de todo aquel que ande en la oposición, Claudio X. González, Loret de Mola, Diego Fernández, Santiago Creel, que ya lo fue, y le faltaron los de mi pueblo, algún cuenqueño conservador.

No se quedaron callados los de la oposición: “En lugar de destapar candidatos de oposición, ¿por qué no mejor aclara la red de corrupción, engaños y mentiras revelados en Guacamaya Leaks y en el libro El Rey del Cash?», le dijeron al presidente.

www.gilbertohaazdiez

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz Diez – El Rey del Cash