Gilberto Haaz Diez – La barbaridad vial

POR SI ACASO…

*Quienes no se alineen podrían correr la misma suerte

*Dante volvió a invitar a Marcelo, pero Ebrard lo bateó

LAS SEÑAL es inequívoca. Columnistas, articulistas, ensayistas o comunicadores en general que no se sometan de cara a las elecciones del 2024, podrían correr la misma suerte que el médico, profesor, conferencista, escritor, columnista y analista político mexicano de ascendencia libanesa, especializado en relaciones internacionales, economía, geopolítica y globalización, Alfredo Jalife-Rahme, quien fue detenido el martes pasado y recluido varias horas en la Agencia 50 del Ministerio Público de la Ciudad de México, a raíz de una denuncia por los delitos de violencia política y difamación que presentó en su contra la ex secretaría de Economía federal, Tatiana Clouthier, ahora cercana colaboradora de Claudia Sheinbaum Pardo. Y si bien el articulista político fue liberado la madrugada del jueves, a las 4:27 horas para ser exactos, el mensaje estaba dado: Sheinbaum, a diferencia de AMLO que se confronta con los medios, los critica y hasta se burla, la candidata a la Presidencia de MoReNa no va a consentir mayores críticas ni para ella ni para sus colaboradores. Porque la detención de Jalife-Rahme no es fortuita, ya que la denuncia interpuesta por Tatiana Clouthier en su contra no es nueva, sino que data de Diciembre de 2022, como tampoco las autoridades de Nuevo León –que es donde está asentada la querella- habían procedido contra el comunicador de 75 años nacido en Mérida, Yucatán, pero bastó con que Clouthier asumiera una posición en el equipo de precampaña de Sheinbaum para que le hicieran efectiva una supuesta orden de aprehensión que ni siquiera fue realizada por la fiscalía neolonés, sino por la de la ciudad de México que sigue controlando la ex jefa de Gobierno a través de Ernestina Godoy, lo que hace más sorprendente el acto de represión contra quien se desempeña como profesor en la UNAM y colabora periodísticamente, de forma regular, en periódicos como La Jornada, El Financiero y El Independiente de Hidalgo, además de ser comentarista frecuente en Proyecto 40 y en diversas cadenas internacionales de televisión, como CNN en español, TeleSUR, HispanTv, así como RT en español, UTV México, Sputnik Mundo, La Octava y Ángel Metropolitano, siendo considerado por la Red Voltaire de Francia como «El principal geopolitólogo de Latinoamérica».

​FUE TAN evidente la represión ejercida por la mano de Claudia a favor de su colaboradora Clouthier, que el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó, o al menos simuló hacerlo argumentando que el académico fue capturado por una carpeta de investigación que se le inició en Nuevo León, lo cual reprobó aduciendo que, “tiene que ver también con un derecho constitucional, con el artículo sexto y séptimo, la libertad de las ideas. Y eso también nos atañe, sino de manera directa, ya que no nos corresponde a nosotros resolverlo, sí tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas, que no haya censura”. AMLO fue quien informó que Alfredo Jalife-Rahme fue liberado, sin embargo, remarcó que aunque haya excesos no debe delimitarse la libertad de expresión de las personas y que se debe garantizar el derecho a la libre manifestación. Aunque de principio defendió al académico, el presidente López Obrador aseguró que estima mucho a Tatiana Clouthier, quien lo llevó al triunfo en 2018 al ser su coordinadora de campaña, y que ahora es parte del equipo de precampaña de Claudia Sheinbaum. “Yo estimo a los dos que están en este asunto, a Tatiana la quiero muchísimo y a Jalife también. Y espero que me comprendan las partes, pero tenemos que ser respetuosos de las libertades”, indicó el presidente, y sorrajó: “no es posible coartar la expresión de las ideas, pues entonces yo podría presentar una denuncia por todo lo que me inventan, por todos los ataques”. (Te lo digo Tatiana para que lo entienda Claudia).

PERO CERCANOS a la Cuarta Transformación nos indican que esa será la tónica en el Gobierno de Sheinbaum y de sus simpatizantes, incluida Rocío Nahle, aspirante a la gubernatura de Veracruz quien ya no concede entrevistas, pues le molesta que los medios le recuerden su origen natal o lugar de nacimiento. Por ello las instrucciones son que le alejen a los periodistas, el mismo estilo de Sheinbaum. Cero comunicadores críticos en las precampañas y cero entrevistas, y quienes incurran en presunta difamación a calumnias cárcel, aunque como Jalipe salgan después de 24 horas, pero el susto y la preocupación no se los quita nadie. Y es que fue la Fiscalía de la Ciudad de México la que informó sobre la orden de aprehensión que se cumplimentó contra Alfredo Jalife, la cual se llevó a cabo por solicitud de la Fiscalía de Nuevo León, entidad en la que se presentó la denuncia desde el 2022, y dos años después, cuando Tatiana es llamada por Claudia, la complementan, arresto que dejó mucha indignación en los medios, ya de por si menospreciados por AMLO. El tema es para la reflexión, ya que cercanos a la candidata presidencial de MoReNa nos indican que la señora es más represora que el propio tabasqueño, y que por ello no consentirá que pongan en entredicho sus propuestas o políticas ni como candidata y mucho menos como Presidenta, si es que gana la primera magistratura del País. Así de simple…

*****

AUNQUE EL propietario de Movimiento Ciudadano ya ha enviado de nuevo varios emisarios a Marcelo Ebrard para que de una vez por todas se decida a participar como candidato de ese partido a la presidencia, el ex canciller, que tiene el colmillo bastante retorcido sabe que el veracruzano no es serio, y que solo busca ser esquirol del Movimiento de Regeneración Nacional sin posibilidades de triunfo. Por ello el propio Dante Alfonso Delgado Rannauro valora la posibilidad de ser el mismo quien contienda por la Presidencia, aunque, a decir verdad, sus planes son la reelección como Senador, por lo que en la lista de probables siguen firmes Jorge Álvarez Máynez, a quien estarían impulsando los jóvenes. También suena Patricia Mercado, la opción de los fundadores de ese partido, aunque ya se descartó para esa descabellada ocurrencia, no así Juan Zepeda, una opción que no parece tener mucho respaldo y, como última opción iría Dante Delgado. Lo que sí es lamentable es la ruptura con el bloque de contención que integraban PAN, PRI y PRD, lo que resulta preocupante ya que con Dante a favor de las propuestas de AMLO, seguramente muchas de las rechazadas podrían ser aprobadas, mostrando el doble rostro del ex gobernador cuatrienal que dice luchar contra la vieja política de la que procede y donde se formó, aunque en el caso de Dante cambiar de circunstancia es como cambiarse de camiseta, pues su camino está entretejido por la traición. Así de simple. OPINA [email protected]

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Carlos Jesús Rodríguez – Anticipar triunfos o fracasos sería darse placer solitario