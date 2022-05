Gilberto Haaz Diez – Los picos de Europa (Teleférico Fuente de)

Tengo miedo a las alturas. Acrofobia, suele llamársele, creo que me viene desde que, de chiquito, me subieron en mi pueblo a una rueda de la fortuna y desde arriba aquello se veía feito. Luego me entró el miedo a volar y me ocurría lo que Picasso decía: ‘No le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo al avión’. Dejé de volar por años. Me trepo a los aviones y me gusta ver los despegues y aterrizajes. He subido también a la nueva Torre de Nueva York, pero allí te lleva el elevador viendo el paisaje en una pantalla aledaña, y no da miedo. Ya se me fue un poco el miedo. Hace nada trepé al Teleférico de Orizaba y volví un poco a sentir el mello. Iban a un lado los alcaldes de Orizaba y la alcaldesa de Cancún, que venía a hermanar las ciudades. A la alcaldesa le dio miedo y como iba en una orilla, se pasó en medio. Yo aguanté vara, como Fox. Y recordé cuando me trepé a uno que debe ser de los más altos del mundo, en la Cantabria, España, en los llamados Picos de Europa, el Teleférico de Fuente Dé, una bestialidad que sube 1, 823 metros de altitud, en una cabina donde cabemos 20 asustados personajes, cuya longitud de cable es de 1,450 metros y sube en 3 minutos 40 segundos, que se te hacen horas. El miedo allí es impresionante, llegas a lo alto y las nubes están a tus pies, todo nevado, hay un sitio pequeño para esquiar y cafeterías y restaurante y admiras el paisaje más bello del mundo, los famosos Picos de Europa. Ahora lo recordé cuando me enteré que al Teleférico de Orizaba le van a poner seis cabinas más, porque las colas los fines de semana son inmensas y la gente quiere disfrutar la ciudad desde la bella vista del Cerro del Borrego. Por eso me acordé de aquello.

MAS VUELOS Y REMESAS A CUBA

Papá Joe Biden, siguiendo un poco la política de Barack Obama, que un día llegó a La Habana con su familia y llevó hasta la suegra, ha suavizado un poco ese control que tienen contra ese gobierno dictador. Abrió las remesas para que, a partir de ahora mismo, puedan enviar más de mil dólares a quienes allí viven, desde Estados Unidos; los tenían limitados a mil dólares cada trimestre, y también los vuelos comerciales y Chárter, el turismo en Cuba es uno de los ingresos con que sobreviven estos dictadores. Pero el mensaje era claro, es para ayudar a ese pueblo bueno, nada de sus dictadores. Qué quede claro. Algunos piensan que abriendo el ostión el pueblo podrá elegir con libertad a sus gobernantes y que ese gobierno de gorilas no meterá a la cárcel a quienes protestan. Pero nada pasa. Muchos de los que allí vimos un día esa ciudad, pensamos que cayendo los Castro aquello se abría, no se abrió, llegó uno igual que ellos, o peor, y más joven, que vivirá otros 50 años teniendo ese sistema que empobrece a la gente y los hacen formarse en largas filas con cupones para darles 6 huevos y dos bolillos. Y ahora el suspenso a la Hitchcok de si ir o no a la Cumbre de las Américas. Una de esas donde el Rey de España, ahora Rey Emérito, le gritó al dictador Hugo Chávez: “¿Por qué no te callas?”, o como aquella de AMLO de: “Ya cállate, chachalaca”, que como

jefe de gobierno le envió a Vicente Fox. Es difícil sentar a dictadores y demócratas, porque los dictadores están acostumbrados a hacer lo que se les pega la gana, y los otros, pues no. Veremos.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz Diez – El almirante tiene quien le escriba