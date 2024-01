Hábitos que te ayudarán a fortalecer tu salud mental

México.- Recientemente se ha revelado que incorporar ciertos hábitos en tu vida puede reducir el riesgo de padecer depresión en más del 50%. Esta conclusión se basa en una investigación llevada a cabo por un grupo de científicos a lo largo de nueve años, cuyos hallazgos fueron publicados en la revista científica Nature Mental Health.

Foto: Doctor Aki

Con el objetivo de alcanzar estos beneficios y mantener un estado óptimo de salud para lograr todas las metas del año, Voz Pro Salud Mental Ciudad de México (VPSM CDMX) hace las siguientes recomendaciones:

–Nútrete adecuadamente: Las reglas generales para una dieta balanceada incluyen una ingesta alta en proteínas, baja en grasa y alta en fibra, priorizando frutas, vegetales y cereales, mientras se evitan los excesos de alimentos procesados, bebidas azucaradas, gaseosas, alcohol y cafeína. Aunque, es crucial prestar atención a las necesidades alimentarias diversas. Además, es esencial mantener una hidratación adecuada con un consumo diario recomendado de 1 a 2 litros de agua.

–Ejercítate: El ritmo de nuestra vida cada vez nos exige menos movimiento: pasamos horas frente la computadora y las aplicaciones nos facilitan realizar actividades cotidianas sin salir de casa. No obstante, debemos tener presente que la actividad física, especialmente al aire libre, contribuye a liberar tensiones y eliminar toxinas, además de tonificar nuestros músculos y crear un sentimiento de satisfacción y logro.

–Cuida tus horas de sueño: Según datos de UK Biobank, tener buenos hábitos de sueño es la manera más efectiva de reducir el riesgo de depresión, debido a que regenera las funciones cerebrales y descansa las terminales nerviosas. Tener un horario de sueño establecido de entre 7 y 9 horas, apagar los dispositivos tecnológicos dos horas antes de dormir y cenar alimentos ligeros garantiza un descanso profundo.

–Cuida lo que escuchas y ves: La exposición prolongada a noticias negativas y el exceso de tiempo en redes sociales o los juegos de los dispositivos dispersan nuestros pensamientos y nos aíslan. Según el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), el acceso a redes sociales puede aumentar la depresión en un 7% y la ansiedad hasta en un 20%.

–Trabaja tus pensamientos: Es crucial dirigir nuestros pensamientos hacia lo real y positivo, evitando sobreanalizar un mismo asunto. VPSM recomienda apoyarnos en técnicas como el mindfulness, para ayudarnosa enfocar nuestros pensamientos hacia donde deseamos y a relajar nuestro sistema nervioso.

–Gestiona tus emociones: Esto implica aprender a identificarlas adecuadamente, tomando consciencia de nuestras reacciones a ciertas situaciones y buscando generar emociones positivas. La psicoeducación es una herramienta sumamente útil para gestionar nuestras emociones de manera autónoma y efectiva. Para desarrollarla, VPSM CDMX ofrece programas psicoeducativos individuales y para familias, como “Tierra a la Vista” y “De Familia a Familia”.

–Desarrolla vínculos afectivos: El ser humano es social por naturaleza, por lo que es importante mantener vínculos afectivos seguros y acercarnos a personas que nos inspiren, además de practicar la empatía y la escucha activa con los demás. Un estudio de la Universidad de Harvard subraya que las relaciones cercanas y las conexiones sociales son clave para llevar una vida feliz y prolongada.

–Cultiva tu autoestima: Aunque es saludable reconocer nuestras oportunidades de mejora, no debemos perder de vista nuestras virtudes. Teniendo esto presente, podremos fijarnos metas realistas y alcanzables, evitando exigirnos de más. Además, es importante evitar los pensamientos totalitarios, también conocidos como el “todo o nada”: cometer un error no te convierte en un fracaso.

Foto: Business Insider España

Empezar el año incroporando estos consejos es el camino correcto para cuidar la salud mental y lograr el equilibrio emocional en este 2024. Al añadir estos ocho hábitos a tu lista de propósitos, estarás preparando el terreno para un año de autoconocimiento y metas cumplidas.

Con información de VPSM CDMX