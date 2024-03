Hay países con una democracia más antigua y no han tenido una elección como esta: Josefina Vázquez

Veracruz, Ver.- Tanto el Gobierno Federal como el Estatal tienen un fracaso rotundo en los rubros de seguridad y salud, acusó el candidato de la alianza «Fuerza y Corazón por Veracruz», José Francisco Yunes Zorrilla.

Apenas este miércoles se desarrollaron dos hechos delictivos en los municipios de Boca del Río y Alvarado, los cuales señaló, aumentan el miedo, la inseguridad y zozobra con la que viven los veracruzanos.

«Yo poco señalaría de lo que ha funcionado del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal, pero donde el fracaso rotundo es en materia de seguridad y en materia de salud, y la pregunta es, ¿quién paga el costo de que no haya medicinas, de que no haya camas en los hospitales?, de que no obstante lo mucho y bien que hacen su trabajo los médicos, las doctoras, no tienen insumo, material, para aliviar el dolor de quién está enfermo. La verdad es que el costo de un mal gobierno, de alguien que no resuelve lo paga la gente, y lamentablemente la gente en condiciones de vulnerabilidad, de mayor fragilidad, y no lo merecemos», puntualizó.