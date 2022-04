Héctor Parra – AMLO, entre abrazos y frías condolencias

Conocí a Lorena Piñón Rivera, cuando era delegada de la secretaria de relaciones exteriores en Xalapa. Veracruzana, originaria de San Rafael, y licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana. Un día saltó a la fama cuando le dio pasaporte a la famosísima Elba Esther Gordillo, que viajó a Xalapa acompañada de Othón González Ruiz, su jefe de medios. Una foto se publicó. Aunque la maestra Gordillo no tenía ningún problema, aun gobernaba Peña Nieto y por eso el riesgo. Pero nada pasó. Poco tiempo después vino a Orizaba y la recibí en mi oficina, quería saludarme, vino acompañada del secretario del Ayuntamiento Alfredo Hernández Ávila, a inaugurar una oficina de pasaportes de Relaciones Exteriores. Buscó la presidencia nacional de PRI y Alito Moreno la sumó a su causa y se convirtió en aguerrida y lista diputada federal. Tuvo protagonismo en la votación contra la Reforma Eléctrica y poco antes, al lado del coordinador de la Cámara del PRI, Rubén Moreira Valdés, lanzaron un viejo reclamo, poder retirar los peligrosos doble remolques de las peligrosas carreteras nacionales, porque los doble tráileres, por su carga y peso, normalmente se quedan sin frenos y crean accidentes con muertes y enlutan a las familias. Lorena perdió a su esposo así. Como mucha gente ha perdido familiares. La iniciativa iba bien, pero leí apenas que ahora el grupo de Morena vetaría, en venganza por los votos de la Reforma, esa iniciativa que mucho beneficiaria a la seguridad de los automovilistas. Los tráileres se quedan sin frenos y normalmente embisten a los autos que están detenidos a pagar en las casetas, como ha habido muchísimos testimonios en los noticieros televisivos. Los choferes no tendrán problemas, al contrario, al quitar las dos cajas tendrán que tener más trabajo. Es un caso que solo existe en México, uno va de Orizaba a Veracruz y cuentas más de cien de esos doble tráileres, y cuando los rebasas aprietas aquellito. En Estados Unidos esos tráileres no existen, ese peso que operan no los permite en sus autopistas, además, el tráfico se mueve en su mayoría en trenes, que es más económico y seguro, pero aquí los pulpos camioneros no permitieron eso y crearon un boicot a ferrocarriles y por eso la proliferación de tantos tráileres doble remolques. “Hace 6 años, el papá de mi hijo falleció en un accidente ocasionado por un tráiler. Por esta tragedia personal, presenté con corazón, la iniciativa para prohibir la circulación de tráileres de doble remolque, por la seguridad de todas las familias mexicanas”, dijo Lorena con lágrimas en los ojos, desde la tribuna de la Cámara de Diputados. Ojalá y eso prospere.

ENRUTADO EN VIAJE

Cuando ustedes lean estas líneas, debo andar por una parte de Texas. Voy a Mc Allen, a ver si se puede pasar, porque el gobernador tejano esta enojao, porque le están entrando migrantes por todos lados y ya amenazó a los gobernadores mexicanos fronterizos, de que les iba a cerrar hasta el aire que llega de esos estados. AMLO lo ha minimizado, pero este hombre, que es republicano y en venganza le está enviando a Washington a Joe Biden camiones llenos de migrantes que atrapa en la frontera, para que allá los tenga y los

hospede. Ahí les cuento cómo anda aquello.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz Diez – Por los caminos del sur