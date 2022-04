Miguel Ángel Cristiani – Una foto dice más que mil palabras

Por José Sobrevilla

Igual que en marzo (66.4%) y diciembre (65.8) del año pasado, 2021, en marzo de este 2022 la población de 18 y más años consideró que es inseguro vivir en su ciudad; como lo revela la encuesta lanzada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Inegi, este martes 19 de abril (Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana Primer Trimestre de 2022). En su boletín, la institución señala que 16 ciudades y demarcaciones sí tuvieron cambios estadísticamente significativos frente a diciembre de 2021, siete tuvieron reducciones y nueve incrementaron.

En marzo de 2022 −por ejemplo−, 71.1% de las mujeres y 60.4% de los hombres tuvieron una percepción de inseguridad; y las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo, Ciudad Obregón, Zacatecas, Cuautitlán Izcalli, Irapuato y Guadalajara con 97.1, 94.1, 91.7, 89.5, 87.6 y 87.1%, respectivamente.

Las de menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Tampico, Piedras Negras, Mérida y Saltillo con 11.7, 20.4, 22.2, 22.4 y 24.1%, respectivamente; mientras que la demarcación Benito Juárez registró 25 por ciento. En específico, 76.4% de los mexicanos siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 70.2% en el transporte público, 61.7% en el banco y 58.6% en las calles que habitualmente usa.

El mes pasado, marzo, 35.2% de las personas de 18 años y más que residen en ciudades de interés identificó hospitales saturados o con servicio deficiente como uno de los problemas más importantes en las ciudades. Además, 63.2% de la población consultó los “noticieros en televisión” para informarse sobre la seguridad pública, el narcotráfico y la violencia.

Según su ficha técnica, los conceptos relevantes que analizaron, a nivel percepción, son: Sensación de inseguridad por temor al delito; Expectativa social sobre la tendencia del delito; Atestiguación de conductas delictivas o antisociales; Cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito (experiencias); Percepción del desempeño de las policías preventiva municipal, estatal, Guardia Nacional, Ejército y Marina como autoridades de seguridad pública; Conflictos y conductas antisociales (experiencias), y Desempeño gubernamental (percepción).

Según datos oficiales dados a conocer por el gobierno federal a inicios de enero 2022, nuestro país cerró 2021 con 33 mil 410 homicidios dolosos, una reducción del 4.1% frente a los 34 mil 554 asesinatos de 2020.

En la conferencia de este 20 de abril, el presidente dijo que la seguridad, el que podamos vivir en paz, con tranquilidad es fundamental; sin eso no es posible nada. “Se puede avanzar en lo económico, inclusive en lo social, pero si no hay paz, no hay tranquilidad, no tiene sentido la vida (…) y nos hemos dedicado desde el inicio del gobierno, todos los días, a estar enfrenando el problema de la inseguridad, de la violencia, todo lo que heredamos de este problema y vamos avanzando”.

De la percepción a la realidad

En el informe del Gabinete de Seguridad, se dijo que seis entidades concentran el 50% de los homicidios dolosos, ellos son: Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Seguimos fortaleciendo la Estrategia Nacional de Seguridad en las seis entidades que tienen más homicidios. Ahora presentamos, en el caso de Guanajuato pasamos de 231 homicidios de febrero a marzo a 289, es decir, 58 homicidios más. En el caso de Michoacán aumentaron en el último mes 22 homicidios más en el mes de marzo.

En el Estado de México aumentó de 166 a 249, tan sólo en esta entidad se tuvo 83 homicidios más. Y para el caso de Baja California tuvimos un aumento de 41 homicidios. En Jalisco hubo un decremento de ocho homicidios, de 163 a 155 de febrero a marzo. También en el caso de Sonora hubo un incremento de 59 homicidios más.

En el caso de la atención de los 50 municipios prioritarios hubo una disminución de 17.5 para los homicidios dolosos, en donde 34 municipios registraron una disminución de 29.8 en promedio, 14 municipios registraron un incremento de 26 por ciento y dos municipios no tuvieron cambios. En el robo total, desde el inicio de la administración ha bajado 27.3% respecto de su máximo histórico de octubre de 2017. Y en el robo de vehículos automotor, desde el inicio de la administración ha tenido una tendencia a la baja con más de 44.9 por ciento, dijo la Secretaria Rosa Icela.

En general los delitos del fuero común han bajado, seguimos con el trabajo de fortalecer la comunicación con las autoridades competentes de estos delitos. En cuanto al feminicidio, en marzo de 2022 el feminicidio bajó 34.8% respecto al máximo histórico de agosto de 2021. Seguimos con todos estos meses a la baja y trabajando de manera coordinada con las fiscalías de los estados.

En la conferencia de este miércoles 20 de abril, una reportera preguntó al presidente qué se podría hacer para bajar la percepción de inseguridad por las cifras publicadas por el Inegi y el presidente le respondió que “seguir trabajando todos los días como lo estamos haciendo”.

“Miren esto, 74 por ciento menos de víctimas. Bueno, esta es la realidad, y tú dices ¿y la percepción? Pues la percepción también mejora…”

La respuesta de los opositores la dio Reforma en su Templo Mayor: “La conferencia mañanera se ha convertido en un gran monumento a las palabras al aire. Cosa de ver que más de la mitad de lo que ha dicho el presidente en materia de seguridad… ¡no tiene sustento! La Agrupación Causa en Común se dio a la minuciosa tarea de cotejar lo dicho por Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de seguridad en 420 mañaneras. De esa revisión surgieron mil 976 solicitudes de información que, supuestamente, debería ser pública.

El resultado entristece, pero no sorprende: el 57% de las afirmaciones en las mañaneras carecen de sustento en los archivos oficiales; y el colmo es que del 43 por ciento restante sí se entregó parte de la información requerida, pero no hay ninguna seguridad de que sea cierta. Resulta curioso que Rosa Icela Rodríguez, que en alguna época fue periodista, sea una de las más opacas en el gobierno federal. La titular de Seguridad Pública y el general Luis Cresencio Sandoval fueron los que más evadieron brindar información sobre sus áreas. ¿De qué sirve hablar todos los días si es para hablar de medias verdades, mentiras completas y francas invenciones? Es pregunta que no necesita respuesta”.

Esta es opinión personal del columnista

