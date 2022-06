Héctor Parra – Continúa el conflicto «entre tribus Morenistas»

Pero esta vez no fue nuestro Checo Pérez, que en el último Gran Premio de Canadá, le falló el bólido y tuvo que abandonar, pero aun así lidera y puntea el segundo lugar, adelante en primero por su compañero de equipo, un tal Verstappen. Jamás, desde los tiempos de los Hermanos Rodríguez, Pedro y Ricardo, la afición mexicana se desmañanaba para ver las carreras de Fórmula Uno, aunque ahora estos hojaldras la tienen en pago por evento, y antes estaba en las de Cable, cada día son más voraces los dueños de las cadenas de paga. Pero no hablaba de ese Checo, del otro Checo, tormento de los veracruzanos, al menos de los del gobierno de Veracruz, que les da urticaria y necesitan su Vitalicilina, ah que buena medicina, para los entripados que se meten cada que el presidente de la Cámara de Diputados, el minatiteco Sergio Gutiérrez Luna, llega a pisar territorio veracruzano y convoca a cientos de paisanos para lo mismo, saludarlos que darles algún presente a los niños, como lo hizo en este Día del Padre, que regaló bicicletas y motos y enseres en San Andrés Tuxtla. Un día antes se ‘afideló’, se le vio con el agua casi hasta las rodillas, como lo hacía el nopaltepecano cuando visitaba lugares inundados, y eso cala bien entre la gente, que se meten a las inundaciones, para que vean cómo se sufre cuando llegan estas tormentas. Bien por el Checo.

EL DESTAPADO CORCHOLATA

Llegan las lluvias y llegan las sorpresas. Si hoy fueran las elecciones internas de Morena, no tengan duda de que el primer lugar se lo llevaría, de calle, Marcelo Ebrard, si no se las amañan y le hacen trampa o carrusel. Ayer mismo saltó a destaparse como una corcholata genuina. Nombró ya una coordinadora para ello y 325 entre diputados, alcaldes y regidores y uno que otro colado, se sumaron a su proyecto. Hay gente consciente de que, si Ebrad logra la candidatura y se convierte en presidente, vendrán nuevos tiempos y nuevos rumbos para México. Se terminarán las confrontaciones y las divisiones donde ahora estamos, entre los buenos y los malos y los rudos y los científicos, y el país tendrá que ser otro.

LAS PROPINAS A MESEROS

Leo en un diario orizabeño, El Buen Tono, que hay negocios donde les birlan el 50 por ciento de las propinas a los meseros. Y está resultando una práctica muy común, porque también he descubierto changarros, fondas donde les quitan el cien por ciento de las propinas. Cuando contratan a los y las meseras, les dicen que las propinas son para la casa, y la necesidad les hace tomar el empleo. Las propinas siempre han resultado una extra muy importante para los meseros y meseras. Hay lugares donde hacen una polla y juntan todo y al final se reparten, compartiendo algo también a las cocineras y a los macheteros, que levantan los trastos. Sé porque alguna de ellas me ha contado, que en una cadena de prestigio, de cada comanda le piden a la mesera un porcentaje, no recuerdo si el dos o cuatro por ciento de la cuenta. Si tiene suerte y dan propina, le va bien, pero sino tiene que ponerle. Está siendo una práctica mala muy mexicana, dejen que los meseros ganen

sus propinas, uno les da de acuerdo como atienden.

