Héctor Parra – ¡Esta vez, la ley fue la ley!

Cuatro años después, de aquel día que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el secretario de Salud, Arturo Irán Suárez Villa, junto al doctor Felipe Sánchez Ancira, su hijo director y su familia, pusieron la primera piedra de lo que sería el hospital Covadonga de Veracruz, llegó el día de cortar el listón. Ayer ocurrió, muy temprano el padre Helkyn Enríquez Báez, me llamaba para preguntar si asistiría, le dije que esta vez no podría, supe que sería él quien bendeciría ese hospital, orgullo de Orizaba. Estaría todo Veracruz y todo Orizaba y Córdoba. Las notas del diario El Mundo parecían del Hola de España. Era la solidaridad de la gente con la familia Sánchez Sáinz, que arrancarían esa magna obra. Pero no fue tarea fácil. Su fundador, Felipe Sánchez Ancira, de quien develaron una estatua, y estuvo ausente porque sigue malito y todos oramos porque se componga rápido, el doctor tuvo días difíciles para llegar a esa cima donde hoy llega. En sus inicios le costó, como a medio mundo, arrancar su obra y pasaba días muy duros cuando las crisis económicas llegaban, los días de las nóminas y los pagos a proveedores, pero inculcó a su hijo Toño y a sus hermanas, la encomienda del trabajo honrado y el no desfallecer nunca, premisas que los llevaron adónde hoy están. Es gente muy humana. Recuerdo que Yo Mero cuando caí por algunas veces al hospital Covadonga en Orizaba, allí estaba dando las visitas a los enfermos, y dando palabras de aliento, con todos. Gente que se dio a querer. Me cuenta el periodista José de Jesús Algarín, dueño del portal Sucesos de Veracruz, que a los colegas del medio periodístico siempre los ayudó el doctor Felipe y su hermano, Alberto. Con cirugías y lo que se necesitara. Supe también de casos de gente que no podía pagar y no tuvieron problemas.

LA FIESTA DEL COVADONGA

La fiesta de la inauguración se engalanaba. Cuatro alcaldes de invitados, la alcaldesa de Veracruz, Paty Lobeira de Yunes -quien los catalogó como ‘ejemplo para Veracruz’-, ella estrenaba galardón de Consulta Mitofsky, que la situaba entre los cinco mejores alcaldes del país; de Boca del Río, Juan Manuel Unanue, la alcaldesa de Alvarado, Lizzete Alvarez Vera, y el de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, quien presumió la obra y dijo orgulloso que Orizaba ‘exportaba los triunfos’. Por el gobierno, la secretaria del Trabajo, Dorheny García. La familia plena, Antonio Sánchez Sáinz, director que ha levantado tremendos hospitales, el de Orizaba camina bien y el de Córdoba es un orgullo de buen hospital. Al de Veracruz Yo Mero lo vi crecer, porque es mi paso de salida cuando los fines de semana voy por el Dorado a saludar a mis nietos y a mi hija Belén y a Paolo. Al lado de su señora madre, Susana Sáinz de Sánchez, quien no se despega de su esposo, a quien cuida mañana, tarde y noche y solo lo dejó un rato para la escapada a este evento, las hermanas: Susy, María Fernanda y Elizabeth, con el orgullo de ver la estatua del padre en la entrada, que les dará la bienvenida a todos los enfermos para que salgan bien. El Cura (el Papa Francisco dijo que a todos los sacerdotes los llame curas, incluido a él, porque son eso, curas) Helkyn, un padre muy querido en Orizaba, les dio las palabras y la bendición del sitio. Ceremonia muy emotiva, de grandes recuerdos para ellos, de cuando el padre comenzó a levantar este imperio hospitalario que hoy es un ejemplo de Veracruz y de México. Y el agradecimiento al empleo que dará, se habla de más de mil 500 entre directos e indirectos, trabajo para doctores, enfermeras, afanadores, gente administrativa. Una empresa manejada muy humanitariamente por el LAE Antonio Sánchez Sáinz, buscando siempre el equilibrio financiero, para poder seguir invirtiendo en un ramo muy difícil, el hospitalario. Los que por allí pasamos, al pie de la carretera, lo vimos crecer poco a poco, ladrillo por ladrillo, piso a piso. Hoy es una realidad. Me meteré en mi próximo viaje para ver por mis propios ojos esto que, me cuentan quienes asistieron, es uno de los mejores hospitales del país, a la altura de los de Houston y de los que los comparen. Larga vida al Covadonga, y que sirva a Veracruz y Boca del Rio y a Alvarado y también a mi pueblo, Tierra Blanca, a toda esa zona que seguro requerirán de sus servicios. Felicidades a Toño y a su familia.

