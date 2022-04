Héctor Parra – Jugada sucia del presidente de la Cámara de Diputados

TRAS LA VERDAD

AMLO ordenó a su bancada de sumisos en la Cámara de Diputaos, que sacaran su iniciativa de contrarreforma eléctrica, en “Semana Santa”, tiempos en que la norma interna de la Cámara establece días inhábiles.

El lacayo del presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna, a contracorriente citó a pleno para sesionar el martes 12. Pero ¡Oh sorpresa! Los diputados de su bancada se fueron de vacaciones.

El bloque “Sí por México”, compuesto por PAN, PRI y PRD (además de uno que otro que no “comulga” con la iniciativa de López), para evitar sorpresas se adelantaron y se fueron a dormir a las instalaciones de la Cámara de Diputados. Fueron amenazados con movilizaciones que les impedirían la entrada y así Morena, más sus rémoras, podrían alcanzar las 2/3 partes de la votación. Otro fracaso de los cabizbajos legisladores.

Una vez que falló la estrategia morenista, el lacayo de Gutiérrez nuevamente citó a pleno para el domingo 17 de abril, época de vacaciones en las escuelas. “La estrategia del cansancio”.

Sergio Gutiérrez Luna, volvió a recular; no pudo sorprender o “agandallar” a la oposición a causa de sus mismos compañeros, varios de ellos no están de acuerdo con la regresiva iniciativa de AMLO ¡No les alcanzan los votos! Solo les interesa fastidiar, molestar, cansar y con un poco de suerte sorprender a la oposición para lograr el capricho del presidente de la República, quien está seguro de que no pasará su iniciativa.

A razón de su empecinamiento, adelantó que enviará otra iniciativa, esta para reformar ley secundaria en relación al valioso material de litio. AMLO mescló la energía eléctrica con el material que se extrae de las minas. Corrigiendo su error, va por la reforma a la ley minera, a fin de que el Estado adquiera el monopolio y control absoluto del preciado material.

A todo esto ¿Para qué sirve el litio? Inicialmente el litio se utilizó para tratar y prevenir los episodios de manía (ánimo frenético, anormalmente emocionado) en las personas con trastorno bipolar (trastorno maníaco-depresivo; una enfermedad que provoca episodios de depresión, episodios de manía y otros estados de ánimo anormales) ¡Seguramente AMLO utiliza ese material inorgánico!

Con el paso del tiempo la ciencia encontró mayores virtudes del litio. Actualmente su principal uso es para la fabricación de baterías eléctricas recargables. El mayor potencial de esta industria viene por el uso de esas baterías en vehículos a propulsión eléctrica y sistemas de almacenamiento energético. No se diga en los teléfonos celulares y laptops ¡Una mina de oro! Pero hay que tener la tecnología para ello.

El litio se extrae a partir de tres tipos de depósitos: salmueras, pegmatitas y rocas sedimentarias. De acuerdo a los estudios en minería, los depósitos de salmuera representan alrededor del 66% de los recursos de litio a nivel mundial y se encuentran principalmente en las salinas de Australia, Chile, Argentina, China y el Tíbet. En México encontraron minas que ya se explotan por empresarios particulares en el norte del país. Los estudios refieren que las reservas de litio son de: 2,800,000 toneladas métricas. En 2019 fue el mayor productor de litio a nivel mundial fue Australia. La producción minera del país se situó en 42,000 toneladas en comparación con el segundo lugar, Chile, que produjo 18,000 toneladas.

¿Qué opina al respecto la Cámara Mexicana del Litio?

En la Revista Forbes encontramos entrevista muy interesante que nos permitimos reproducir para ustedes: “No queremos que la reforma eléctrica mande una señal errónea de que no habrá posibilidad de que las empresas no puedan invertir en la exploración y extracción del litio”, declara Marco Antonio Sánchez Contreras, presidente de Cámara Mexicana de Litio, quien cuenta con un ambicioso plan para reciclar baterías de ese metal en México”.

Continúa la entrevista: “Actualmente hay un registro de 36 concesiones para la explotación de litio, pero la reforma eléctrica, que incluye los cambios constitucionales para la nacionalización del oro blanco, anticipa que sobrevivirán en manos de las mineras solo 8 permisos”. “Las empresas son grandes mineras con una trayectoria a nivel internacional y capital económico interesadas en invertir en México, recuerda el también presidente Asociación Nacional de Vehículos Eléctricos y Sustentables (ANVES)”.

También refieren en la entrevista que: “El gobierno de Andrés Manuel López tiene en mente la creación de una paraestatal para que se haga cargo de la extracción del litio y después comercializarlo, como lo hace con el petróleo sacado de los pozos en el Golfo de México y vendido sin refinar”. Más burocracia. “Será como un Instituto del Litio que haga la investigación, desarrollo, extracción y comercialización de litio”, explicó a Forbes México.

Refieren que: “Las empresas afiliadas a la Camexli son clave en la paraestatal creada a petición de Andrés Manuel López Obrador, ya que ayudarán a comercializar, refinar y fabricar productos con litio mexicano, añade. De nada servirá ninguno de los cambios, si no hay inversión extranjera y mexicana de privados en la revolución del oro blanco y en la carrera para fabricar vehículos eléctricos, considera”. Marco Antonio Sánchez Contreras cuenta con un plan para impulsar la movilidad sustentable con la fabricación de baterías de litio extraído en las minas mexicanas, así como con la manufactura de los vehículos eléctricos en México.

Aseveró: “Hay una inversión de 20 millones de pesos para construir un par de plantas de reciclado de baterías de litio para vehículos eléctricos, celulares, laptops y equipo médico en Hidalgo y otra en Guanajuato, comenta”. “Y se cuenta con un plan de construir 7 micro factorías recicladoras de baterías de litio, las cuales procesan más de 300 kilos de material por hora”, agregó Sánchez Contreras”.

El entrevistado por Forbes comentó que: “Así se le competirá a una empresa en Canadá, quien tiene una recicladora de litio y abrirá otra planta en Nueva York para atraer todo el material de México, Estados Unidos y Canadá, afirma”. “Estamos realizando los estudios correspondientes para abrir 3 plantas donde se fabricarán pack de baterías de litio para que sean usadas por las bicicletas y autobuses híbridos”.

¡Ahora entendemos mejor las virtudes de la explotación del litio! AMLO va por otro negocio que quedará en manos de sus empresarios consentidos.

Seguramente habrá más violaciones a las normas, con aquello de cancelar o anular contratos; quedando solo vigentes las empresas de sus “amigos”. Por eso la nueva iniciativa que próximamente enviará al Congreso. Razón por la cual fastidia a la oposición con sucias jugadas, sabe que no los necesitará en la reforma de su iniciativa sobre el litio.

