Héctor Parra – Las farsas del Presidente de la República

TRAS LA VERDAD

AMLO vuelve a regodearse en las redes sociales por la inauguración de otra de sus obras emblemáticas, la refinería Dos Bocas, en Tabasco. Más promesas, todo es a fututo. Manuel López Obrador dijo que restaurará la soberanía energética del país y devolver a Pemex su grandeza. Vaya que vive en el pasado.

Lo que no informa el presidente, es la enorme deuda de la paraestatal que llega a los 108 mil millones de dólares. Debe a cientos de pequeñas y medianas empresas asentadas en la zona del Golfo de México; Pemex no paga sus cuentas por más de 59 mil 454 millones de pesos, que debe a mayo pasado. 2 mil 934 millones de dólares.

“Pemex tiene la necesidad de mantenimiento, nosotros también tenemos la necesidad de trabajar y de que nos paguen, las cadenas no las están cuidando, se trata de darle continuidad a todos los prestadores de servicios”. Así lo confirmó Marisol González Cales, presidenta en Minatitlán, Veracruz, de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, en entrevista con el periódico español El País.

¿Recobrar la soberanía nacional con Pemex? ¿Cuándo perdió la soberanía México? Inventos demagogos de López Obrador. Mientras que el presidente presumió el exceso en el costo de la obra de Dos Bocas, la empresa es la más adeudada del mundo. Eso lo calla, lo oculta el manipulador profesional de la información “oficial”. El gobierno de la 4T, afecta todas las ramas de trabajo de la empresa, pasando por la exploración, la perforación y por supuesto la refinación del petróleo. Por esa razón mintió una vez más al inaugurar una obra que, por lo pronto, es simple relumbrón.

El gobierno se financia tramposamente con dinero de empresarios. La misma Marisol González afirmó que: “En la terminal marítima de Pajaritos no quieren pagar, hay documentos donde te dieron un trabajo por una emergencia de 300 mil o 400 mil pesos, trabajo realizado de más de un año que no te quieren pagar. Son adeudos de esta administración, dijeron que el dinero estaba (Pemex), que se iba a pagar, se facturó y no lo están abonando y están lesionando la economía de los locales” ¿Perdona el SAT? No, el SAT no perdona, dado que si facturaron la institución cobra, pero el gobierno de la 4T no paga. Doble el turbio negocio.

El mismo prestigiado y criticado medio de comunicación español, El País (por el presidente López), por medio de Emmanuel Peña Sánchez, presidente de la delegación Coatzacoalcos de Canacintra, dio a conocer que Pemex tiene un desfase en pagos, a mayo de este año, de al menos seis meses e insiste en que, a pesar de los mecanismos que ha lanzado, como la reciente colocación de un bono para proveedores, esta operación solo benefició a los grandes acreedores, no a las pequeñas y medianas empresas que

generan el 80% de los trabajos en la región y que tienen su casa en garantía. Así de turbios los negocios de Pemex, tal cual funciona la delincuencia organizada. Para no pagar de momento como lo establecieron en los contratos, salen con bonos pagaderos a varios años de distancia, hasta el 2029; dejarán la deuda a la siguiente administración.

Peña Sánchez aseguró que: “El Gobierno se está financiando de los capitales de trabajo de las empresas, la realidad es que te están pagando a 10 y 11 meses, eso conlleva que nadie paga impuestos, los bancos se van en contra de las financieras de las empresas, caes en moratoria, te mandan a buró de crédito y encima traes auditorías del SAT, del IMSS, no pagas el 2% de la nómina, por eso el desastre financiero. Todo esto está generando una carambola de muchas bandas”. Un desastre bien organizado y bien ocultado.

¿Finanzas sanas? ¡Tramposos! Dieron a conocer que, a finales de mayo pasado, Pemex dio a conocer una operación de “bonos de intercambio de deuda comercial por deuda financiera”, el cual fue pensado para ofrecer a sus proveedores y contratistas una alternativa para agilizar la obtención de liquidez. O sea, que el empresario ponga todo y el gobierno pague después. Claro, contrato leonino no contemplado inicialmente ¿O tomas la oferta a pagar posteriormente o te quedas sin dinero? La oferta fue para grandes empresarios, a los pequeños los olvida. Efectivamente, Pemex propuso un proceso por el cual los proveedores con montos superiores a 5 millones de dólares en facturas podían entrar voluntariamente en un programa de reconocimiento de obligaciones y pago de facturas elegibles; para ellos pago por medio de bonos a futuro. El bono tiene un plazo de vencimiento a 7 años. Terriblemente dolosa la actitud del gobierno de la 4T, aunque la empresa sea paraestatal, AMLO la controla. Como el “trueque” no fue muy atractivo para algunos empresarios, quedó debajo de las expectativas del objetivo meta, esperaban cubrir pasivos por un monto de 2 mil millones de dólares, solo recaudaron mil 500 millones de dólares. 500 millones de dólares serán pagados o Pemex será demandado por impago.

Así las cosas, abusando del leonino “trueque”, a Pemex le permitió cerrará en mayo pasado con una deuda con proveedores y contratistas por 59 mil 454 millones de pesos. Atendiendo a los datos de Pemex de junio pasado. Informaron que hubo una reducción de la deuda (sin pagar) del 37% de un mes a otro.

Más críticas a los abusos de la 4T, esas que odia López Obrador. También dio a conocer el periódico El País, la declaración de Sergio Chagoya, socio del despacho Santamarina + Steta. Califica la emisión del bono como un simple paliativo de las finanzas de Pemex. Por supuesto, no paga, la enorme deuda sigue existiendo. Aseveró que: “Es una medida temporal que funciona, pero la parte de fondo es realmente preocuparte. De qué nos sirve que digamos que refinamos el crudo en México cuando no tenemos ni siquiera los rendimientos, pudiendo beneficiarnos de estos esquemas que la reforma energética permite con la asociación de otras petroleras, de otros grupos de inversión podríamos tener generación de mayores ingresos, que le

permitan ir amortizando los pasivos y obtener mejores condiciones de financiamiento. Los inversionistas siguen viendo el riesgo Pemex muy grande mientras no haya un cambio grande de estrategia. A pesar de que el Gobierno le pone recursos a la petrolera, esos recursos no están bien dirigidos” ¿Así o más claro el desorden económico y financiero en Pemex

Y aún hay más. Mucho se ha criticado el excesivo subsidio a las gasolinas por medio de la venta del petróleo, ahora que supera el 100% de lo programado por los legisladores, hecho que ha contenido ficticiamente la inflación que debería rondar el 10%. Así las cosas, Fluvio Ruiz, exconsejero de Pemex, dijo lamentar que los excedentes por el alza de los precios del crudo se estén destinando en su totalidad a subsidiar las gasolinas y no a subsanar estos adeudos. Por lo tanto: “El bono es un instrumento para paliar un poco, pero sin duda todavía va a requerir de algún apoyo gubernamental importante. Desafortunadamente, se está yendo todo en subsidiar las gasolinas, lo que me parece un grave error, los niveles a los que se está llegando, según los datos de Hacienda, son de 400 mil millones de dólares, superior al costo de Dos Bocas (que ya fue mucho), se está destinando demasiado dinero en el consumo de gasolinas. Podrían destinar parte de la recaudación suplementaria para adelantar pagos”. Se impone el populismo ¿Qué sucederá cuando baje el precio del crudo? Bueno, hasta la invasión a Ucrania vino ayudar a López con el alza en el precio del petróleo.

Conclusión. Todo sigue siendo una farsa más del gobierno de López Obrador, en materia de combustibles.

Pemex cada vez más endeudado. Construyen refinería y no refina ningún combustible. Reparan refinerías y tampoco aumenta la producción de combustibles. Compran refinería en los EUA y nada se sabe de la producción de gasolinas. El colmo, no pagan a los empresarios que contratan e invierten en la paraestatal.

Por Héctor Parra Rodríguez

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Héctor Parra – Innecesaria confrontación con la iglesia católica