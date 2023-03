Hipólito se lava las manos: «castigo a ex funcionarios, si no solventan»

Xalapa, Ver.– El ex presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero confía en que serán solventadas las observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías Financiera y Técnica a la Obra Pública que hizo al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) a la Cuenta Pública 2021 del Ayuntamiento de Xalapa y de no ser así, dijo que sus ex colaboradores deberán ser sancionados de acuerdo a la ley.

En el caso de Xalapa se detectó presunto daño patrimonial en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) e inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a Observaciones y/o Recomendaciones.

“Xalapa no quedó exenta de esas observaciones, estamos ofreciéndole a la Auditoría todos los elementos para solventar” dijo Rodríguez Herrero al respecto.

Entrevistado durante la entrega del Memorial de los Desaparecidos, evento en el que coincidió con Ricardo Ahued, Rodríguez Herrero expuso:

“Sé que mi equipo, la Dirección de Obra Pública, la Dirección de Tesorería y también la Contraloría han estado reuniendo la evidencia porque de lo que se trata es de mostrar evidencia, de que los recursos públicos fueron utilizados para el propósito que se entregó”.

Insistió en que se entregará la evidencia para solventar las observaciones y en caso de que no sea sí, dijo tendrán que aplicarse sanciones:

“Estamos reuniendo las evidencias para responder al ORFIS. Tengo la confianza en que todo va a ser solventado y si hubiese algún elemento que no se demostró su uso adecuado, tendrá que ser sancionado. Tengo la confianza de que el equipo trabajó bien y espero que en breve puedan demostrarlo”.

El ex alcalde dijo que junto con su equipo “procuró” hacer todo bajo el estado de derecho y agregó: “quien no haya cumplido con la norma tendrá que hacerse responsable de sus actos”.

Finalmente se dijo tranquilo tanto de los proceso del ORFIS como de las denuncias ante la Fiscalía General del Estado que interpuso la actual administración por inconsistencias en el proceso de entrega-recepción:

“Yo estoy completamente tranquilo, hice mi trabajo, le cumplí a la sociedad, atendí mis responsabilidades y yo espero que mis compañeros y compañeras lo hayan hecho también, de modo de que estamos a la espera de que se solventen los temas”.

Por Héctor Juanz