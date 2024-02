Holbox sufre severas inundaciones tras llegada del FF32

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este martes 10 propuestas en materia de migración que su Gobierno planteará aterrizar este martes con funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador indicó que dichas propuestas ya se les leyó a su homólogo estadounidense Joe Biden.

“Sí (hablé con Biden ) y les dije de manera muy respetuosa, porque el presidente Biden es una gente que nos ha tratado bien, como amigos y tenemos con él la posibilidad de hablar claro, sincero (…) De manera respetuosa planteamos estas 10 propuestas”, manifestó. “Las escuchó, no se las expuse sino que se las leí para que quedara constancia y vamos a seguir hablando sobre estos temas”, refirió.

Las propuestas que el Gobierno de México planteó al de EE.UU. son:

Regularización de los mexicanos que llevan más de cinco años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos

Aprobar un presupuesto de 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe, donde sus pueblos por necesidad se ven obligados a emigrar.

Suspender sanciones a Venezuela para aminorar los flujos migratorios.

Levantar el bloqueo a Cuba y no obstaculizar su desarrollo. con el fin de reducir los flujos migratorios

Mantener el programa de recepción de migrantes por vías legales. implementado por el actual gobierno de Estados Unidos.

No optar por construir muros ni cerrar la frontera. porque no soluciona las causas de la migración ni resuelve el problema. Es pura propaganda política electoral.

Combatir el narcotráfico y el consumo de drogas químicas como el tentando.

Regular la venta y exportación de armas de Estados Unidos a México.

Elaborar un plan de desarrollo conjunto para impulsar la industrialización y el comercio en el marco del T-MEC. para continuar fortaleciendo a América del Norte como región en el mundo, y definir una estrategia para la integración económica en todo el continente.

Reafirmar el compromiso de mantener relaciones de cooperación. amistad y respeto a nuestras soberanías.

El mandatario mexicano anunció este martes que recibirá a una delegación de Estados Unidos sobre migración a petición del mandatario Joe Biden, pese a su inconformidad por el artículo de un medio estadounidense, ProPública, que lo vincula con el Cártel de Sinaloa.

Foto: Reto Diario

“Hoy viene una comisión de Estados Unidos y me pidió el presidente Biden, quería hablar conmigo, hablamos por teléfono, y una de las cosas que se trató es que yo reciba a la representante, que es Elizabeth (Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional)”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

Con información de López-Dóriga Digital