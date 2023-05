Hoy es el tiempo de la sociedad civil asegura Pepe Yunes

Veracruz, Ver.- La opción más clara para que triunfe la oposición y logre la gubernatura de Veracruz, es con el acompañamiento de la sociedad civil, aseguró el Senador, José Yunes Zorrilla.

El priista mencionó que deben ser las cámaras empresariales, los colegios de profesionistas y las organizaciones civiles, las que generen la agenda y los ejes a seguir por el candidato del frente amplio de oposición.

De la misma manera, confirmó que de manera interna buscará ser la carta de su partido que busca pelear la candidatura para la gubernatura de Veracruz.

«A mí me queda claro que las opciones de triunfo para Veracruz representan un amplio frente que tenga su eje en las organizaciones, en las cámaras, en los colegios, y que posteriormente utilicen como vehículo una gama, lo más amplia posible, de partidos de oposición. Entonces sí, sí estoy buscando dentro del partido, pero lo relevante es poder articular los esfuerzos de la sociedad civil, hoy son los tiempos de la sociedad civil con una agenda muy clara, y en ese sentido es abonar a que se genere esas condiciones de alianza», subrayó.

En cuanto a la elección interna para la dirigencia estatal del PRI, dijo que no participará de ninguna manera en el proceso, y descartó apoyo a la exalcaldesa de Veracruz Carolina Gudiño Corro.

«Son líderes con credenciales dentro del partido, son líderes con trabajo probado y con legítimos méritos para poder aspirar (…) no, yo no voy a participar en el proceso del partido, para que sea la militancia conforme a estatutos, lo que he llegado el tiempo en cumplimiento, para determinar ellos, las bases, quienes son los que determinen», culminó