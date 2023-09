Hugo López-Gatell contenderá por la candidatura por Morena a la Jefatura de Gobierno de CDMX

Ciudad de México.- Omar García Harfuch anunció que buscará la candidatura a la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa informó su participación en el proceso interno de Morena.

García Harfuch recordó que como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) logró reducir los delitos de alto impacto en la Ciudad de México.

Se manifestó, además, a favor del ideal del Gobierno Federal de combatir la pobreza, corrupción y desigualdad.

Omar García Harfuch adelantó que recorrerá las 16 alcaldías capitalinas, a fin de conocer de primera mano las necesidades y demandas más sensibles de la población para definir la ruta a seguir.

«Mi compromiso por servir es absoluto. Gran parte de mi vida me he dedicado a servir a mi país, con honestidad, entrega y profesionalismo. Me encargaré de que los resultados en la Ciudad de México continúen, y sobre todo, que se incrementen”, refirió.