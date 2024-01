IMSS Veracruz da la peor atención a pacientes con cáncer

Veracruz, Ver.- Los derechohabientes con cáncer del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), son los que reciben la peor atención médica, a esto hay que sumarle el nulo abastecimiento de medicamento.

Roxana Guizar Rodríguez, presidenta de Mujeres Apoyando Mujeres (MAM), lamentó que está situación se siga dando en el país, ya que provoca que la falta de atención oportuna ocasiona que más mujeres lleguen con cáncer avanzado.

«La palabra cáncer como les comentaba ya no es muerte, pero sí es necesaria una atención oportuna, que para eso es Casa MAM, para una una atención oportuna. Normalmente las Asociaciones apoyan a mujeres de escasos recursos, que ya todos lo somos, apoyan a mujeres que no tiene seguridad social, nosotros no, porque ahorita desgraciadamente tener Seguro Social no es una garantía, si tú te fijas, las chicas de Casa MAM tienen Seguro, tienen Naval, tienen ISSSTE, y yo te puedo decir algo, hasta ahorita la mejor atención que yo he visto, que yo veo que le hacen a mis niñas es el ISSSTE, segundo lugar el Regional, aunque ustedes no lo crean me las atienden VIP, tercer lugar, Naval, y para mí lo último es el Seguro Social en la atención», expresó.