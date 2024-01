Por marcha feminista cambian fecha de Pasarela Rosa

Veracruz, Ver.- La presidenta de Mujeres Apoyando Mujeres (MAM), Roxana Guizar Rodríguez, mencionó que la quinta edición de la Pasarela Rosa cambió de fecha debido a las marchas feministas.

Originalmente este evento se realizaba el día 8 de marzo y para la edición 2024 se cambiará para el 9 de marzo, esto debido a que presuntamente por las marchas feministas los invitados llegaban tarde a la reunión.

En dicho evento que se realizará en el hotel Double Tree del municipio de Veracruz, desfilarán 20 mujeres en tratamiento de cáncer, que modelarán vestidos de diseñador.

«¿Cuál es el objetivo?, crear empatía, que la gente no las vea como, ay pobrecitas tiene cáncer, no tiene cabellito o le falta su mamá, no, sino que las vea como mujeres que pueden empoderarse y que aunque tenga cáncer pueden hacer su vida, su trabajo normal, que los empresarios vean que pueden darles trabajo, que no se está muriendo, que la palabra cáncer ya no es muerte», culminó.