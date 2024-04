Integración entre México y Estados Unidos conviene a ambos países: AMLO

México.- Por ofrecer los precios más bajos durante el primer trimestre de 2024, el Gobierno de México, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reconoció a una tienda de autoservicio y tres gasolineras.

En el rubro de alimentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de Profeco, David Aguilar Romero, distinguieron como aliada de los consumidores a la cadena Bodega Aurrera debido a que ofreció la canasta básica de 24 productos en 778.33 pesos, costo promedio nacional menor al determinado de mil 39 pesos. En representación de la tienda, asistió el vicepresidente de Bodega Aurrera, Juan Manuel Eugeni.

Entre enero y marzo de este año, Chedraui se ubicó en segundo lugar al vender la canasta básica en 810.76 pesos y Soriana el tercer lugar por ofertarla en 825.49 pesos.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario agradeció a productores de alimentos y comerciantes que consideran la economía de las y los consumidores.

“No basta con reducir o aumentar las tasas de interés, no es suficiente el manejo de aranceles, tampoco el fijar precios; lo mejor es llegar a acuerdos. (…) Nos ha ayudado mucho porque no sólo no han aumentado los precios sino se han reducido considerablemente los precios de la canasta”, enfatizó.