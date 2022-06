Invita IVEC a participar en las actividades del Semillero creativo de Gráfica “La Culebra”

Xalapa, Ver.- El Instituto Veracruzano de la Cultura, a través del Museo de Arte del Estado de Veracruz, invita a disfrutar de la serie virtual “Lunes de Espacios Interiores”, que durante el mes de junio presenta la vida y la obra de dos destacados creadores latinoamericanos: Joaquín Clausell y Rufino Tamayo, cuyas piezas forman parte de la exposición Arte recuperado. Las actividades se transmitirán los lunes 13 y 27 de junio a las 13:00 horas, a través de la página de Facebook @MAEVorizaba, contando con la participación de Milena Koprivitza, historiadora del arte y curadora del MAEV.

El lunes 13 de junio se compartirán los pormenores de la obra pictórica Tormenta Marina, realizada por el artista Joaquín Clausell, originario del estado de Campeche, considerado el principal exponente del impresionismo mexicano. José Clemente Orozco, quien animó a Clausell a pintar, decía que en sus manos estaban los colores de los impresionistas; en su obra se aprecia el manejo de la espátula, los empastes minuciosos y superpuestos, así como delgados frotis en sucesivas y largas pinceladas, recursos técnicos que enfatizan los matices del cielo y la costa. Abogado de profesión, fue encarcelado y exiliado del país por sus ideas revolucionarias.

El 20 de junio se presentará la obra Desnudo, dibujo en grafito, carbón y lápiz del pintor oaxaqueño Rufino Tamayo. La pieza fue realizada en la década de los 40, el primer gran periodo creativo del artista, que tuvo como escenario la ciudad de Nueva York, donde el pintor radicó durante casi 20 años. En esa misma época llevó a cabo su exposición individual Paintings by the Mexican Artist Rufino Tamayo, en el Cincinnati Art Museum, además de participar en la muestra colectiva Three Contemporary Mexican Painters del Dallas Museum of Fine Arts, junto con Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros.

El IVEC reitera la invitación a seguir las transmisiones de “Lunes de Espacios interiores” los próximos 13 y 27 de junio a las 13:00 horas, a través de la página de Facebook @MAEVorizaba. Para conocer la cartelera completa del Museo de Arte del Estado de Veracruz y la red de recintos culturales del IVEC visita el sitio web www.ivec.gob.mx.