Javier Roldán Dávila – Con la encuesta se juegan el prestigio

En el mundo sobran ejemplos de hijos de magnates adinerados que, sus padres, para ponerlos a dirigir en un futuro las empresas, primero los mandaron a la talacha, a ver desde abajo cómo se desarrolla el caminar de la empresa que un día van a heredar y dirigir. Sobran ejemplos en el mundo. Recuerdo que el Tigre Azcárraga, a su hijo, el ahora poderoso dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, lo mandó de chiquillo, primero a que aprendiera el inglés, porque sin ese idioma con una empresa trasnacional no sirves para nada. Luego, lo mandó a talachear cargando cables a una de las sucursales de Televisa en el norte del país, allí veía cómo operaba esa empresa que ya era líder en Latinoamérica y en el mundo de habla hispana. Al Tigre le pasó lo mismo, era un ‘hijo de papi’, decían en la empresa, tuvo una relación muy dura con su padre, el primer Azcárraga fundador de la empresa, y sorteó vendavales y tormentas pero logró posicionarse. Cuando quiso construir el Estadio Azteca (inaugurado en 1966), el padre le dijo que estaba loco, un estadio para 90 mil personas, enloquecía le decía el padre. Lo convenció y hoy es una de las glorias del deporte ese estadio, con dos Mundiales en casa y viene el tercero. Contó con Guillermo Cañedo como su alabardero fiel y no tuvieron la presidencia de FIFA porque no la quisieron, pero eran respetados por Joao Havelange. Cuando el padre murió, la empresa costaba 5 mil millones de dólares. Vino el aprendizaje al hijo, Emilio Azcárraga Jean. Este, como el padre, pasó la prueba y a la muerte del Tigre consolidó esa poderosa empresa de medios, siendo hoy, todavía, la número uno en México y Latinoamérica, con todo y los cientos de canales de competencia. Juniors que comenzaron cargando cables y terminaron sentados en el sillón de los dueños. A los 29 años del hijo, su padre murió y tomó la estafeta. Una vez dijo: “Televisa me quitó a mi padre y Televisa me lo devolvió”. Cuando El Tigre sabía que un cáncer lo mataba, pidió hablar con el presidente Ernesto Zedillo. El presidente llegó a verlo, en los estertores de la muerte, la única petición que le hizo al presidente era que, cuidara al hijo, y que la empresa siempre fuera de un Azcárraga. Había muchos lobos con piel de oveja tras esa empresa. Así fue y así ha sido, para fortuna de esa familia. En 2021 Televisa valía 6 mil millones de dólares. Y contando.

LA DUEÑA DE ZARA

Amancio Ortega es el dueño de Zara, el hombre más rico de España y uno de los más ricos del mundo. Él mismo comenzó en un mostrador de telas, ayudando a forjarse. ¿Cuáles fueron los comienzos de Amancio Ortega? Comenzó a trabajar en una camisería de A Coruña con 14 años. De ahí pasó a comercial de la empresa de confección La Maja, donde conoció a su ex mujer, Rosalía Mera, y donde empezó a gestarse Zara. Hoy tiene tiendas en todo el mundo, hasta en Rusia y su capital es, según Forbes, de 18 mil 700 millones de dólares. Es uno de los más ricos del mundo. Él también, como El Tigre, lanzó a su hija a los mostradores, para que aprendieran cómo se hacen los negocios de trapos.

Diario El País. ‘Una de las historias que desde hace años recorre el sector del retail, y que fue confirmada por su protagonista en 2021, es la que cuenta que Marta Ortega, hoy en día presidenta de Inditex, comenzó su carrera en el gigante textil doblando camisetas en una tienda de Zara en Londres. “La primera semana pensé que no iba a sobrevivir”, relató la empresaria a Wall Street Journal. Lo que no se sabe a ciencia cierta es si sus compañeros en el establecimiento sabían que estaban trabajando codo con codo con la hija del dueño. Lo que sí ha contado Ortega es que pudo comprobar que era un trabajo muy físico y que le hizo darse cuenta de que las tiendas son el corazón de la compañía. Ponerse en los zapatos de los empleados y conocer de primera mano en qué consiste la labor que llevan a cabo influye en las decisiones que se acaban tomando en un despacho”. Zara tiene tiendas en todo el mundo, China, Francia, Londres, Nueva York, Xalapa, Veracruz, hasta 2021 eran 1939 tiendas de lujo y en México ha ido aumentando su presencia progresivamente en el mercado, hasta alcanzar la cifra actual de 259 tiendas de las ocho cadenas del Grupo en una treintena de ciudades: Zara (57), Pull&Bear (42), Massimo Dutti (33), Bershka (53), Stradivarius (9), Oysho (38), Zara Home (18) y Uterqüe (9). Larga vida a esos empresarios que crean miles de empleos, 165 mil hasta 2022, y la mejor tienda la tienen en Madrid, en Plaza de España, la más grande y Xingona, según lenguaje de Xóchitl.

Otro caso es Femsa, empresa que vale 32 mil millones de dólares y la va a dirigir el hijo del diablo, José Antonio Fernández Garza Lagüera, quien cumplió 41 años de edad: bisnieto de don Eugenio Garza Sada. Pero esa es otra historia, para otro día.

