Javier Roldán Dávila – El sentido de la oportunidad

Uno quisiera no tocar el tema y dejarlo tranquilo a que reflexione, pero no se puede, la tendencia treding topic lo lleva a él y a Xóchitl Gálvez a ser punteros en comentarios. No hubo columnista serio, de los picudos, que no le dieran su sanjuaniza al veracruzano alvaradeño-cordobés. Recelan de él hasta sus aliados de MC. Claro, estoy refiriéndome a Dante Delgado Rannauro, a quien Enrique Toussant le dijo que tiene el riesgo de convertir a MC en un partido mediocre, en su afán de hacerle el juego a Andrés Manuel. Por las redes sociales circuló el video donde le asegura a López Dóriga que, si no tiene más votos que la oposición en 2024, se retira de la política. Y eso quedó testimoniado. ¿Qué pensará?, se dicen unos y otros. Luis Carlos Ugalde, otro politólogo que dirigió el INE, habla que Dante “Se degradó él mismo y va a degradar a MC”. Una más: “La postura inflexible, purista, aislacionista del veracruzano, le está haciendo mucho daño a ese partido que, tiene gente buena”. Dante lleva 25 años siendo presidente de Movimiento Ciudadano, que antes fue Convergencia por la Democracia, se conformó entre 1998 y 1999, todo ese tiempo ha sido dueño y es muy difícil que un partido pueda crecer cuando una persona decide todo”. La ruptura con Jalisco le va a costar sangre, sudor y lágrimas. Jalisco aporta 23 legisladores, cuando hay estados, como Veracruz, que solo aporta uno de los 27 legisladores federales. Esos los va a perder, porque Enrique Alfaro ya rompió con él y jalará a toda esa gente, como lo hicieron en un desplegado, buscando sus horizontes. Fernando Vázquez Rigada, un analista político, le señala: “Dante Delgado juega a ser dama de compañía de Morena, así lo ha hecho estos cinco años fracturando el voto opositor”. Prosigue: “Su doble discurso raya ya en el asco: ataca a López Obrador, pero le regala triunfos. A cambio el presidente lo elogia. El cinismo político en su frase más burda y nauseabunda”. El voto duro de MC es de algo menos de un millón de votos. En Jalisco tiene más de 310. Jalisco se lleva 3 de cada 10 votos. “Proxeneta político”, termina llamándolo. Muchas historias vendrán y faltan pocos días para la decisión final, si vas con melón o con sandia o solo. O quizá esté en espera de Marcelo Ebrard, por si a aquel le cierran la puerta, como a Xóchitl.

LA CARCEL NO MATA (DEL RIO VIRGEN)

En su tierra, Córdoba, junto a presidentes de organismos empresariales, el domingo pasado, José Manuel del Rio Virgen, que estuvo encarcelado casi seis meses, por una arbitrariedad de las huestes del poder veracruzano, cuando salió hizo lo que Mandela, que después de haber estado 27 años se dedicó a liberar presos políticos y ganó Premio Nobel de la Paz y se volvió en presidente de Sudáfrica. José Manuel del Rio quiere ser gobernador de Veracruz. Tiene Veracruz en la cárcel muchos presos políticos, con aquello de ‘Ultrajes a la autoridad’ y la dichosa ‘Prisión preventiva oficiosa’, una nueva moda que se dio para poder aprehender a los opositores, aún queda de los conocidos Tito Delfín y la ex alcaldesa Viridiana Bretón, quien apostó por Adán Augusto y el olvidadizo de Adán no ha ido por ella a liberarla, como lo hicieron Dante y Monreal por José Manuel, aunque aquel imberbe nunca les hizo caso. Al salir de la cárcel te quedas con las injusticias que hay dentro. Rosario Robles aún les lleva despensas y lo que puede a sus antiguas compañeras de celda, después de purgar 3 años allí dentro por una venganza apache tabasqueña. Del Rio creó un ‘Proyecto de Inocencia’, para sacar a tanto preso político, calcula unos 3 mil 500 detenidos injustamente, funcionarios menores de la época de Duarte y Yunes y otros que, en venganza política, este gobierno los tiene enjaulados. Me dicen quienes lo conocen, que José Manuel del Rio no es un hombre de rencores, pero otro asegura que se la tiene guardadita a aquel, y más vale que le dé tiempo de tener fuero, porque, hablando del clásico: los carniceros de hoy serán las reses del mañana.

Esta es opinión personal del columnista

