José Sobrevilla – López Obrador y Víctor Trujillo, los trascendentes desencuentros

En esto de la gobernanza, jamás se tendrá un consenso cerrado en cuanto a las políticas públicas, cierto; pero en esto de la comedia y los comediantes, una cosa son los personajes y otra los actores que los interpretan. Los desencuentros, por el asunto de las mañaneras, entre el presidente y el personaje de Víctor Trujillo “Brozo” se han reflejado prácticamente a diario, especialmente vía tuit, donde el personaje del creador de “El mañanero” siempre está en desacuerdo con muchos de los dichos del presidente.

Viene al caso porque este lunes, último de enero (2022), el presidente hizo referencia al personaje de “Brozo” más que al actor en un comentario cuando hablaba de la condonación de impuestos que antes se hacían, y las menciones de la casa donde vive su hijo (40 años) José Ramón López Beltrán; y que ─se preguntaba el presidente─ antes, ¿Quién pagaba impuestos? “Pues el pueblo raso, consumidores, obreros, profesionales, pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes; pero los de arriba, no” se respondía.

Refiere el presidente López Obrador que esto ha sido lo que está cambiando y “por eso también son muy fuertes los ataques (sus detractores) y se desesperan”. Menciona seguido el escándalo desatado acerca de su hijo José Ramón López Beltrán, quien está casado y reside en Houston “queriendo equiparar, como diciendo: ‘Son iguales, es lo mismo. ¿Dónde está la austeridad?’, y hasta Carmen Aristegui casi lo comparaba con la Casa Blanca[1]”.

“Nada más decir, primero, ─continuó el presidente─ que en este gobierno mis hijos no tienen influencia, no se le da contrato a ningún recomendado” y agregó que, “en el asunto del matrimonio, está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno, ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales”, aseguró. Aunque Trujillo ─en respuesta─ publicó en Twitter un documento[2] del que no se certifica su veracidad.

Calificó a continuación al reportero Carlos Loret de Mola como un “mercenario” porque hizo un escándalo señalando que su gobierno era igual que los anteriores, sin embargo, Loret estaba y sigue estando al servicio de la “mafia del poder”. Que fue capaz de participar en un montaje de televisión, de una ciudadana francesa, y era muy amigo de García Luna y desde luego de Calderón (Felipe, ex presidente). También de inventar cuando el terremoto lo de la niña Frida Sofía, “imagínense eso, él inventó en contubernio con malos funcionarios de la Secretaría de Marina —que ni siquiera les llamo servidores públicos—, cuando trabajaba en Televisa y era una potencia, tenían casi de rodillas a todos los servidores públicos. Entonces, se quedó con eso”.

Respecto a “Brozo”, el personaje de Víctor Trujillo reveló que le llamaba la atención porque cuando lo conoció no era así. Sin distinguir entre el actor y el personaje, afirmó que es “Es una gente preparada, más inteligente que Loret de Mola. Loret de Mola, ya lo dije, es un golpeador, un mercenario, sin ideales, sin principios, pero Brozo tenía preparación”.

Enseguida narró la anécdota de cuando (Trujillo con su personaje) trabajaba para Televisa “tuvo la gentileza de mandarme a avisar un día antes, cuando iban a dar a conocer, Brozo, lo del maestro Bejarano (René Juvenal Bejarano Martínez) con (Carlos) Ahumada, yo no entendí, pero el recado que me mandó a la casa, una tarjeta, decía: ‘Mañana va a caer una bomba’, o algo así, y, pues quién sabe de qué tipo. Y sí, bomba” (aludiendo al grito yucateco, al parecer).

Añadió que él (Trujillo) tuvo que cumplir, “porque eso se armó desde arriba. Por eso no hay que generalizar; es un sistema jerárquico vertical, una cosa es el reportero, otro el que está en la mesa de ‘corte y confección’, el que manda a hacer las preguntas, y los de mero arriba, los jefes de jefes”.

El presidente López Obrador remembró la entrevista donde hacía preguntas a precandidatos, “pero de esas preguntas que tenían que ver con la química, la física, las matemáticas, durísimas… Y a mí me mandó las preguntas y las respuestas, y le dije: ‘No, primo hermano, eso no’. Algo sobre Pitágoras o a saber qué, casi todos reprobaban, o sea… Pero era una gente que conocí, inteligente, con sentido del humor; ahora no lo he visto, pero cuando me hablan de él, pues es como el “Brozo” que no conocía, tiene que ver también con esta situación que estamos viviendo de definiciones…” refirió.

Y concluye diciendo que (Loret y Trujillo) ganaban mucho, algo así como un millón de pesos mensuales “no sé si le sigan pagando igual, pero los malacostumbraron, por eso estaban ahí al servicio pues, de cualquier orden, asalariados…” Por lo pronto, según reveló el periodista Julio “Astillero”, el comediante ha dado a conocer que este viernes 4 de febrero dará respuesta al presidente en su espacio “TeneBrozo”[1].

Lo que sabemos del actor y el personaje de Brozo

¿Quieren que les cuente un cuento? ¡Nooo…!, se escuchaba a coro; ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡Nooo…! ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡Nooo…! Pues se amuelan porque de todas maneras se los voy a contar…Con esto comenzó en 1988 en ‘La Caravana’ el personaje de Brozo en aquellos tiempos con un humor ácido y pesado, en su manera de contar historias.

Por lo general se trataba de adaptaciones de cuentos y obras clásicas, películas y series televisivas como ‘El Soldadito del Pomo’ (El Soldadito de Plomo), ‘Peter Pants’ (Peter Pan), ‘Don Cogito de La Mancha’ (Don Quijote de la Mancha), ‘El Priscilito’ (El Principito) y ‘El Rey Sidas’ (Rey Midas), entre muchos otros.

En la definición de su personaje, algunas fuentes de internet han señalado que Víctor Trujillo tenía en mente la idea de un payaso que fuera radicalmente opuesto al estereotipo clásico del personaje: de carácter dócil, alegre, colorido y de humor blanco e infantil, por uno mal vestido, amargado, arisco y con un humor ácido y para adultos. En sus propias palabras, Trujillo ideaba a un payaso ‘para divertir borrachos’[2]. Su nombre “Brozo. El payaso tenebroso” lo escogió para contraponerlo a Bozo, el otro payazo, el de los años sesenta creado por el actor José Manuel Vargas Martínez que durante años se presentó en la televisión mexicana con la cara pintada de blanco y las cejas muy arqueadas, parte de ellas dibujadas sobre su peluca semi-calva y pelirroja[1]. Aprovechando el juego de palabras con “broza”[2], en el sentido de que se le da en español de México a la ‘gente vulgar e irrespetuosa’.

Su frase característica, el “Prau, Prau”, hacía alusión principalmente a las relaciones sexuales, pero también podía significar una golpiza o (aunque en menor medida) un gran esfuerzo, lo que conseguía mediante una entonación aplicada a cada frase.

Locutor, presentador de televisión, actor y actor de doblaje Víctor Alberto Trujillo Matamoros ha sido más conocido por su personaje “Brozo”, nació el 30 de julio de 1961 en la Ciudad de México. A los 14 años debutó como locutor en la XEB-AM en 1975; mientras cursaba la secundaria hacía imitaciones y realizaba doblajes, teatro y comedia, hasta que en 1987, con Ausencio Cruz, comediante, llegó a colaborar en la cadena televisiva Imevisión en el programa ‘En tienda y trastienda’, sin embargo, en 1988, fue que Brozo fue estrenado también con Ausencio Cruz en el programa ‘La Caravana’.

Su afinidad con Carlos Loret de Mola nació ─al parecer─ en 2008, cuando ambos estuvieron en la conducción de “Primero Beijing” como parte de la barra de programas especiales para la cobertura de los Juegos Olímpicos en Televisa. Este mismo programa también lo repetiría en la copa mundial de Sudáfrica 2010 y los juegos de Londres 2012 y el mundial de Brasil 2014. Fue en febrero de 2010 cuando retoma el concepto del programa matutino “El mañanero” aunque con un formato totalmente diferente a diferencia de su anterior emisión y con un bloque de debate “Debatitlán” en el canal Foro TV[3].

Su carrera ha sido bastante amplia y variada; por ejemplo, en cine llegó a participar en la película “Barman y Droguin, la verdadera historia” (1991), que dirigió Gilberto de Anda, en la que hace una parodia cómica y de albures con situaciones jocosas del dúo dinámico de Batman y Robin al puro estilo populachero. Trujillo protagonizó a Barman, al lado de Ausencio Cruz (Droguin), “junto a su auto el «Baticuda» (mezcla del Batimóvil con el auto mexicano de la absorbida marca VAM, modelo “Barracuda”. En 2014 hace una aparición como Brozo en la película “El Crimen del Cácaro Gumaro”[4].

Su formación, según difundió la revista Líderes Mexicanos, es estudios de Preparatoria y escuela de teatro, cuando lo lanzó como uno de los 300 Líderes de Opinión con 89% de posibilidades de aparecer en la lista de 2022, donde señala que “Poco a poco y a partir de su personaje Brozo fue ganando fama, seguidores y credibilidad. Tanto, que actualmente no necesita al payaso para criticar fuertemente algunas de las políticas y comunicados del presidente López Obrador. Es público y notorio su desacuerdo en la manera en la que se está conduciendo la actual administración”[5].

Esta es opinión personal del columnista.

También te puede interesar ver: José Sobrevilla – La Antigua, y las ruinas de la casa de Hernán Cortés

[1] https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mochilazo-en-el-tiempo/bozo-el-rey-de-los-payasos-decia-la-verdad-en-broma-y-tenia-alma-de Consultado el 01.02.2022

[2] (Popular) Conjunto de personas a las que se desprecia por su vulgaridad: “Es un cine de quinta categoría, al que va pura broza” cita el Diccionario del español de México. https://dem.colmex.mx/ver/broza Consultado el 01.02.2022

[3] https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Trujillo Consultado el 01.02.2022

[4] Idem

[5] https://lideresmexicanos.com/300/victor-alberto-trujillo-matamoros/ Consultado el 01.02.2022

[1] https://www.youtube.com/channel/UC-FVhfqCwhzpJ4DTJOMMofA

[2] http://diccionario.sensagent.com/broz%C3%B3/es-es/ Consultado el 01.02.2022

[1] En referencia al reportaje dado a conocer por Artistegui sobre las casas en Las Lomas de Chapultepec propiedad de Enrique Peña Nieto y que la gente llamó “La Casa Blanca”

[2] https://twitter.com/V_TrujilloM/status/1488247661207724032?t=hzIx9z6DSzD0plS9wpdNRg&s=08 Consultado el 01.02.2022