LA CONFIANZA DE LOS VERACRUZANOS NOS COMPROMETE AÚN MÁS: ROCÍO NAHLE

En las encuestas nacionales continúa en el top. El 10 de febrero concluyen precampañas e inicia la fase de intercampañas, el INE ya definió qué actividades podrán hacerse en ese periodo.

Veracruz.- La precandidata única a la gubernatura por la coalición “Sigamos haciendo historia en Veracruz«, Rocío Nahle García, afirmó que las mediciones que la ubican como puntera en la preferencia de los veracruzanos y veracruzanas, la comprometen aún más con el principal proyecto denominado Veracruz. Por ello, a unos días de que la precampaña concluya, continuará su recorrido por el estado con más ahínco dialogando con los simpatizantes y los militantes a fin de que la Cuarta Transformación en Veracruz se consolide.Este viernes Rocío Nahle visitará Naolinco y Tenochtitlán; el sábado Puente Nacional y Acajete y el domingo estará en Coatepec encabezando sus habituales asambleas informativas. “Vamos muy bien, y aunque las encuestadoras nacionales nos dan 30 puntos de ventaja yo voy a seguir trabajando y miren que las encuestadoras son conservadoras hacia nosotros pero esta es la respuesta de los veracruzanos hacia la política de transformación y se los agradezco mucho”, explicó. Lo más importante, detalló, es que los compañeros y compañeras comprendan la importancia que tiene organizarse y llegar unidos a un proceso que definirá la continuidad de la 4T en nuestro país y en otras nueve entidades entre las que destaca Veracruz.El proyecto de estado, añadió, se construirá con los mismos simpatizantes y militantes. “La gente me dice yo te ayudo, me dice podemos hacer esto y esto, sin ningún interés, lo único que quieren es un acompañamiento para el desarrollo productivo de lo que me plantean, entonces yo estoy muy contenta”, subrayó. Recordó que como mujer trabajadora, madre, esposa, veracruzana y política comprometida, no fallará a quienes desde ahora muestran absoluta confianza en su aspiración. “La verdad muy bien, dentro de la precampaña que estamos llevando a cabo todos los días tengo dos asambleas por lo general, dos asambleas con nuestros simpatizantes y militantes donde prácticamente nos estamos organizando e informando, son asambleas públicas en parques, en la calle, siempre así Morena ha trabajado, Morena surgió en las calles, y en estas asambleas que son tan importantes pues comunicamos porque debe de continuar la Cuarta Transformación”, expresó. Los jóvenes, destacó, son protagonistas del cambio y seguirán siendo parte del relevo generacional contemplado en la 4T.“Vamos a continuar con nuestras asambleas para el 10 de febrero que es cuando concluye la precampaña, los jóvenes que son el relevo generacional, que son una parte muy activa dentro de Morena y partidos aliados como el PT, Partido Verde y Fuerza por México pues son los que le dan una energía vibrante, son los que empujan, y precisamente es con ellos con los que tenemos que trabajar mucho”, afirmó.

Redacción Noreste