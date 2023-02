La «justicia» sonríe a Rosario Robles; absuelta por Estafa Maestra

México.– El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que su Gobierno no otorgaría los permisos necesarios a la empresa Tesla, propiedad del multimillonario Elon Musk, si se instala en el estado de Nuevo León, por el tema de la escasez de agua en la región.

«Si no hay agua no, no habría posibilidades, sencillamente no se entregan los permisos para eso, o sea no es factible”, indicó.

“No sé yo exactamente cuánto (es la inversión) solo que la pretensión de poner la planta en Monterrey, ustedes saben que acabamos de tener una crisis tremenda de agua porque no hay agua”, dejó en claro.